Türkiye’nin soğan deposu olarak bilinen Ankara’nın Polatlı ilçesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle büyük bir kriz yaşıyor. Bu yıl, tarlada yanan soğanlar nedeniyle üretimde ciddi bir düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla göre rekoltenin yüzde 70 oranında azalması bekleniyor.

İklim değişikliği soğan üretimini vurdu

İklim değişikliğinin etkileri Türkiye genelinde hissedilirken, Polatlı'da bu durumun tarıma olumsuz etkisi büyük oldu. Polatlı'nın Ilıca mahallesinde çiftçilik yapan Hayri Yürekli, sıcaklıkların artışıyla birlikte soğanların hastalık yaptığını ve sulama suyu yetersizliğinin de verimi düşürdüğünü belirtti. "Bu sene havaların sıcak gitmesinden soğanlar olmadı. Soğanlar hastalık yaptı, suların azalmasından ve iklimlerin değişmesinden soğanlar azaldı" diyerek yaşadıkları sıkıntıyı özetledi.

Rekoltede büyük düşüş

Polatlı’da soğan üretimi bu yıl büyük bir darbe aldı. Normalde bir soğanın en az yarım kilo olması gerekirken, bu yıl soğanların ağırlığı 100 ila 200 gram arasında değişiyor. Bu durum, çiftçinin maliyetlerini karşılamamasına yol açıyor. "Rekolte düşük, gördüğünüz yerde soğanlar hep yanmış. Denizi de döksen soğanlar olmaz artık. Yüzde 70 ila 80 böyle" diyen Yürekli, üretimdeki büyük kayıpları vurguladı.

Soğan fiyatları tarlada ve pazarda farklı

Tarlada soğan fiyatları 6 ila 7 lira arasında değişirken, pazarda bu fiyat 10 ila 12 lira arasında. Kış aylarında ise fiyatların 15 ila 20 lira olacağı tahmin ediliyor. Ancak, düşük verim ve yüksek maliyetler çiftçinin zararını telafi edemiyor. "Maliyet yüksek, verim az. Çiftçi belki bunu da toplayamaz. Soğanın dönümü 6 ila 7 bin liraya mal oluyor. Maliyet zaten 8 ila 10 lira arası. O yüzden çiftçinin emeği bu sene boş" ifadeleriyle Yürekli, içinde bulundukları durumu özetliyor.