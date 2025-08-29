İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kentin fuarcılık ve kültür-sanat tarihinde önemli bir yere sahip olan Kültürpark Göl Gazinosu’nun restorasyon çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı. Açılış törenini alanda çalışan işçilerle birlikte gerçekleştiren Tugay, “Birilerini zengin etmek için değil, halk için çalışıyoruz” mesajını verdi.

Tarihi mekân yeniden İzmirlilerle buluştu

1930’lu yıllardan günümüze İzmir’in simge mekânlarından biri olan Göl Gazinosu, Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edildi. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı (29 Ağustos - 9 Eylül) öncesinde kapılarını açan mekân, yenilenen yüzüyle hem fuar döneminde hem de sonrasında kentlilere hizmet verecek.

Gazino bünyesinde hazırlanan özel fuaye alanında İzmir Mutfak Müzesi’nin ön tanıtım sergisi de ziyaretçilere sunuldu. Nejat Yentürk küratörlüğünde hazırlanan sergide, bağışlanan binlerce eserle oluşturulan arşivden örnekler yer alıyor. Mutfak Müzesi’nin, Türkiye’nin en büyük gastronomi müzesi, dünyanın ise sayılı gastronomi merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

“Kamu çalışanı olmak bu yönüyle güzel”

Restorasyon sürecinde emek veren belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Tugay, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“Birilerini zengin etmek için değil, halk için çalışıyoruz. Kamu çalışanı olmanın en güzel yanı, ortaya koyduğunuz işin doğrudan insanlara dokunması. Diktiğiniz her ağaç, yaptığınız her iş bu şehirde iz bırakıyor. Hepinize emekleriniz için minnettarım.”

Tugay, İzmir’in köklü belediyecilik geleneğine vurgu yaparak, “Böylesine güçlü bir kurumun parçası olmak hepimiz için onur. Gelin, kentimize hak ettiği değeri birlikte katmaya devam edelim” dedi.

Sosyal tesis ve kültür merkezi olacak

Restorasyon sonrası yapının bir bölümü İzmir Mutfak Müzesi’ne ayrılırken, diğer kısmı sosyal tesis olarak kullanılacak. İşletmesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki Grand Plaza AŞ tarafından yapılacak tesis, İzmirlilere keyifli bir buluşma noktası sunacak.

“Yıldızlar geçidinin” adresi

Kültürpark’ın simge mekânlarından olan Ada ve Göl gazinoları, geçmişte Türkiye’nin en önemli sanatçılarının sahne aldığı yerler olarak biliniyor. Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Ajda Pekkan, Barış Manço, Cem Karaca, İbrahim Tatlıses gibi usta isimler burada konserler verirken; Nejat Uygur, Sadri Alışık ve Metin Akpınar - Zeki Alasya ikilisi gibi tiyatro sanatçıları da izleyicilerle buluşmuştu.

Göl Gazinosu, yeniden düzenlenen yapısıyla hem tarihsel kimliğini koruyacak hem de yeni etkinliklere ev sahipliği yaparak İzmirlilerin hayatında tekrar iz bırakacak.