İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli kültürel miraslarından biri olan Kültürpark’taki Çinili Çeşme’yi yeniledi. 1967 yılından bu yana fuar ziyaretçilerinin serinleme noktası olan tarihi çeşme, kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları sonrası pırıl pırıl bir görünüme kavuştu.

Titiz restorasyon süreci

Büyükşehir Belediyesi Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen restorasyonda, çeşmenin tüm cephelerindeki boya katmanları mekanik temizlikle çıkarıldı. Çıkmayan tabakalar ise kumlama yöntemiyle arındırıldı. Yüzeylerdeki sonradan yapılmış ekler özgün haline sadık kalınarak tamamlandı ve beyaz renkle boyandı.

Tavan, orijinal sıva tekniği kullanılarak yeniden sıvanıp boyandı. Seramiklerdeki hasarlı bezemeler, aslına uygun renklerle onarıldı. Çeşmenin lüle delikleri ise tarihi dokusunu koruyacak şekilde Osmanlı tarzı musluklarla yenilendi.

Fuarın simgesinden gelecek nesillere

Çinili Çeşme, 1967’de düzenlenen 36’ncı İzmir Enternasyonal Fuarı için mimar Bedri Kökten tarafından inşa edilmişti. İstanbul Tophane Nusretiye Camii Çeşmesi’nden esinlenen çeşme; sütunları, yuvarlak kemerleri ve geniş saçağıyla dönemin estetik anlayışını yansıtarak Kültürpark’ın simgelerinden biri haline gelmişti.

Yıllar boyunca dört cephesindeki musluklarıyla fuar ziyaretçilerini serinleten çeşme, kapsamlı restorasyonun ardından yeniden İzmir’e kazandırıldı. Tarihi yapı, bu yıl 29 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşacak.

“Mirasımızı koruyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki restorasyon çalışmalarının yalnızca bir yapı yenileme değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunması anlamına geldiğini vurguladı. Yetkililer, “Çinili Çeşme gibi simgeler, İzmir’in belleğinde önemli bir yere sahip. Biz bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.