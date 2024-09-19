İzmir'de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gündoğdu Meydanı'nda toplanan gaziler, gazi yakınları ve vatandaşlar, "Kahramanlarla yürüyoruz" etkinliği kapsamında Türk bayrağı açarak Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç’ın haberine göre İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı (İzBB) Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve çok sayıda siyasetçiyle sivil toplum kuruluşları katıldı. Başkan Tugay, babasından kalma madalyalarıyla gazilere eşlik etti.

Kıbrıs gazisi babasından duyduğu hikâyelerin ve diğer gazilerden duyduğu hikâyeleri anlatan Dr. Cemil Tugay, “Benim için en özel günleriden biri. Ben de bir gazi çocuğuyum. Kıbrıs Savaşı sırasında yaşadıklarımız gerek dinlediğim hikâyeler gerek toplumsal yaşamdaki gözlemlerimden anladım ki savaşın yaraları hiçbir zaman kapanmıyor. Gazilik unvanı taşıyan kişilerin bu toplulukta en çok saygıyı hak ederler. Ben bugün gazilerimize saygımıza tam olduğunu ifade etmek için babamın madalyalarını takarak katıldım. Sonra Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende saygımızı gösterdik. Gaziler Atatürk’ün deyimiyle yaşayan anıtlardır. Onlara her zaman sahip çıkmamız lazım, bulundukları her ortamda saygımızı göstermemiz gerekiyor. Başta babam olmak üzere yaşamını kaybetmiş gazilere Allah'tan rahmet diliyorum. Önümüzdeki günlerde gazilerimiz için daha çok çaba sarf edeceğiz” dedi.

“Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok”

Muharif Gaziler Derneği Başkanı Orhan Aydın, kürsüde yaptığı konuşmada “19 Eylül 1921 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e "gazilik" unvanı ile "mareşallik" rütbesini verildiğini söyleyen Başkan Aydın "Üzerinde yasadığımız toprakların bizler için vatana dönüşmesi bayrağımızın özgürce dalgalanması, şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakârlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır anadolu toprakları üzerınde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi; ölürsem şehit, kalırsam gazi' deyişinde saklıdır” diye konuştu. Aydın sözlerine şunları ekledi:

“Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin, Doğu Akdenız'de, Ege'de, Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Emperyalist devletlerin ve onların maşası terör örgütlerinin hedefleri; ülkemizde karışıklık çıkartmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek, dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevri'n gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik, Türk silahlı kuvvetlerinin vatansever ve kahraman askerleri ile kahraman polis, güvenlik korucusu ve vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Asil Türk milletinin bağrından çıkmış, şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi bugün ve yarın da vatanımızın bölünmez bütünlüğünün sigortası, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki, kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır.”