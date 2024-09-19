Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yaklaşan Galatasaray derbisi öncesi resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek fiyatlarla kombine koltuklarını üçüncü şahıslara satan taraftarların kombinelerini iptal etti. Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında oynanacak derbi öncesinde bu tür yasa dışı satışlarla ilgili sıkı önlemler alındığı belirtildi.

Kulüp, taraftarlarını uyararak kombine biletlerin yalnızca kulübün belirlediği resmi kanallar aracılığıyla transfer edilmesi gerektiğini vurguladı. Resmi olmayan yollarla yapılan bu satışların kulüp tarafından takip edildiği ve bu tür işlemlerde bulunan kişilerin kombinelerinin iptal edileceği ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada,

"Kulübümüzün karaborsa bilet satışına karşı kararlı mücadelesi, Fenerbahçe – Galatasaray müsabakası öncesinde de devam etmektedir.

Bu kapsamda; resmi olmayan satış kanalları üzerinden yüksek rakamlarla ilan vererek kendi kombine koltuğunu, maça giriş verilerini (QR KOD) paylaşarak 3. kişilerin illegal şekilde maça girişlerini sağlayanlar hakkında yapılan tespitler sonucunda kombine iptalleri gerçekleştirilmiştir.

İptal edilen kombineler, bundan sonraki müsabakalarda maç bileti olarak genel satışa çıkarılacaktır.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırı şekilde 3. kişilere karaborsa ortamında satış yapan veya müsabakalara başka kişi passolig kartlarıyla giriş yaptığı tespit edilenler hakkında yasal işlemlere devam edilecek olup; bu uygulamaya maçın başlama saatine kadar devam edilecektir.

Karaborsa suçtur. Futbolda yasal olmayan faaliyetlerin önüne geçmek, karaborsaya engel olmak ve amacı Fenerbahçemizi desteklemek olan taraftarlarımızın, maç biletlerine resmi satış fiyatları üzerinden erişimini sağlamak adına tavrımız kararlılıkla sürecektir." ifadelerine yer verildi.