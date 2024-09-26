Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) ve İzmir Ticaret Odası'nın(İZTO) sergi salonunda düzenlenen basın toplantısında, 8 Ekim’de gerçekleştirilecek İzmir Spor Zirvesi’nin detayları paylaşıldı.

İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’in katıldığı toplantıda, Türkiye'nin önemli sporcuları ve teknik direktörlerinin yer alacağı zirvenin, İzmir’in spor geleceği açısından kritik bir adım olduğu vurgulandı.

'İzmir fazlasıyla bunu hak ediyor'

İzBB Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, "Beni de heyecanlandıran bir zirvenin duyurusnu yapmak için buradayız. Bu konuyla ilgili konuşmayı izmir ekonomik kalkındırma komisyonu programında yaptık. Bu konuda pek çok alanda plan alma yapılması gerektiğiyel ilie bir spor konusunu da ele aldık. Dünyanın en önemli bir metropol şehri olan izmir, kent tarihinde sporda çok büyük başarılar kazanmış ve sporcular yetiştirmiştir. Bugün de köklü kulüpleriyle de daha fazlasını yapması gerektiği bir noktadayız. Bir şeylerin eksikliğini de görüyoruz. Bu kaderi de değiştirmek için böylesi bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bir kişinin değil tüm İzmir'in yemeği pişirmesi gerekiyor"

Başkan Tugay konuşmasının devamında, "İzmir'in kent düzeyinde ve spor planlanmasına da ihtiyacı var. Bu konuda yol haritalarının çizildiği bir süreç ve işbirliğinde görevlerin de başarılması için ortak görüşümüz de yer alıyor. Ama bir türlü başlatılamadı. İyi niyetli pek çok çalışmalar vardır. Tüm spor dallarında ise bir türlü istenilen sürece gelinmedi ve başlatılamadı. Kendim adıma spor camiasından görev istiyorum. Görevler üstleneceğiz. Eksik olan neyse onu tamamlayacağız, desteklerimizi yerinde vereceğiz. Güçlü bir belediyemiz ve çok değerli yöneticilerimiz var. Belediye olarak bu görevleri üstlenip yerine getirmeye hazırız. Bizde her türlü malzeme var ve bir tür yemeği pişirmeyi beklemek gibidir. Bir kişinin değil de tüm İzmir'in bu yemeği pişirmesi gerekiyor. En başta kulüplerimiz, yerel yönetimler ve diğer kurumlar da ellerindeki imkanlarıyla katılmalılar. İnanılmaz yetenekli çocuklarımız, gençlerimiz var ve birbirinin ellerinden tutması gerekiyor. Bu sayede İzmir'e kupalarla dönecekler. İzmir şampiyonlukların kutlanacağı bir kent olacak. İzmir, bir insan fabrikasıdır. Kaliteli insanları bu şehir yetiştiriyor. İzmir'de bayrakları göndere çekme zamanıdır. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor" dedi.