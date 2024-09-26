Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında disiplinler arası eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla okul koordinatörlerine yönelik bir STEM semineri gerçekleştirdi. Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen seminer, ARGE öğretmenleri Belgin Sevgi İçyüz ve Elif Yılmaz tarafından verildi.

STEM Eğitimi ve Yenilikçi Yaklaşımlar Öne Çıktı

Seminerde katılımcılara, STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitiminin önemi ve uygulama yöntemleri detaylı olarak aktarıldı. Atölye çalışmaları ile pratik deneyimler kazanan koordinatörler, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve disiplinler arası iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde durdu.

"Eğitim Kalitesine Büyük Katkı Sağlıyor"

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Erdinç Kara, seminerde yaptığı konuşmada, bu tür programların öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırarak eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu belirtti. STEM eğitiminin, öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği becerileri kazandırmada büyük bir rol oynadığına da vurgu yaptı.

Geleceğin Mesleklerine Hazırlık

Seminerin, öğrencilerin STEM alanındaki yeteneklerini geliştirmeyi ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediği ifade edilirken, eğitimciler bu tür etkinliklerin daha sık yapılması gerektiğinin altını çizdi.