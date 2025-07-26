Menemenli muhtarlarla buluşan Tugay, su tarifelerini açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menemen ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Menemen Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları İsmail Mutaf ve Övünç Özgen de katıldı.

Toplantıda özellikle su tarifeleriyle ilgili talepler gündeme gelirken, Başkan Tugay, önemli açıklamalarda bulundu. Gözler, su fiyatları konusunda alınacak kararlara çevrildi.

10 metreküpe kadar indirime gidilecek

Başkan Tugay, bir hanenin ortalama su ihtiyacının aylık 9 ila 10 metreküp olduğunu belirterek, bu sınırın altındaki tüketim için indirim yapılacağını söyledi. Ancak, 10 metreküpten fazla su kullanımının özel tüketim sayıldığını ifade etti. Tugay, “İhtiyacınız kadar olan suyun ucuz olması lazım, onu ayarlayacağız ama fazla tüketimi ucuz yapamayacağız” dedi.

İzmir su krizine karşı altyapısını güçlendiriyor

İzmir’in Türkiye’de kayıp-kaçak oranı en düşük şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, bu başarıyı sürdürebilmek için altyapı yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Su kaynaklarının sınırlı olduğunu dile getiren Tugay, vatandaşları tasarruflu su kullanımı konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

“Canım istediği kadar su kullanayım” dönemi bitiyor

Tugay, suyun kıymetinin farkında olunması gerektiğini vurgulayarak, “İnsanlar ‘Canım istediği kadar su kullanayım ama bu da ucuza olsun’ demesin. Bu keyfi bir şey değil. Su, hepimizin paylaşarak kullanması gereken değerli bir materyal” ifadelerini kullandı.

“İZBAN bizim değil, TCDD’nin yönetiminde”

Toplantıda İZBAN’la ilgili soruları da yanıtlayan Tugay, kamuoyundaki yanlış algıya dikkat çekti. İZBAN’ın belediyeye değil, Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait olduğunu söyleyen Tugay, “Biz ortağıyız ama yönetim onlarda. Belediyeden dünya kadar para alıyorlar ama bizim söz hakkımız yok” dedi.

İzmir’in birçok bölgesinde olduğu gibi Menemen Asarlık için de İZBAN durağı talep edildiğini belirten Tugay, bu konunun çözümü için Devlet Demiryolları ile uzlaşma yolları aradıklarını kaydetti.

“500 milyon oraya giderse, başka işler aksar”

Asarlık durağı ile ilgili talepler üzerine konuşan Tugay, “Bizim kullandığımız her para sizin paranız. Devletin yapması gereken yatırımı biz yaptığımızda, sizin paranızla başka yükler üstlenmiş oluyoruz” dedi. Tugay, bu nedenle merkezi yönetimle mali yük paylaşımı konusunda uzlaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

“Bin 296 mahalleye hizmet götürüyoruz”

İzmir’in dört bir yanındaki bin 296 mahalleye hizmet götürmek için çalıştıklarını dile getiren Başkan Tugay, belediye ve muhtarlık iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Tugay, tüm çalışmaları sevgi ve saygı çerçevesinde, dayanışma içinde sürdüreceklerini söyledi.