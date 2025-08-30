“Özgürlük ve bağımsızlık bu milletin karakteridir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bağımsızlık mücadelesinin önemine vurgu yaparak tüm yurttaşların bayramını kutladı.

Başkan Tugay mesajında, 30 Ağustos’un yalnızca askeri bir zafer değil, aynı zamanda milletin kendi kaderini tayin etme gücünü dünyaya gösterdiği bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Tugay, “103 yıl önce kazanılan zafer, halkın iradesinin ayağa kalkışı, teslimiyetin reddi ve geleceğe tutulan umut ışığıdır. Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, cephede canını hiçe sayan kahramanlarımızın fedakârlığıyla vatan olmuştur” dedi.

Hasan Tahsin’in ilk kurşunuyla başlayan bağımsızlık mücadelesinin Büyük Taarruz’da zirveye ulaştığını belirten Tugay, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan zaferin Cumhuriyetin yolunu açtığını hatırlattı.

Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmanın tarihi bir sorumluluk olduğunu dile getiren Tugay, “Bize bırakılan en kıymetli miras, atalarımızın fedakârlığını anlamak ve bu bilinci gelecek nesillere aktarmaktır. Cumhuriyetin kazanımlarını demokrasiyle güçlendirmek, adaletle büyütmek ve gençlerimize özgür bir gelecek sunmak en temel görevimizdir” ifadelerini kullandı.

İzmir’in, hem ilk kurşunun atıldığı hem de son büyük zaferin kutlandığı şehir olduğuna dikkat çeken Tugay, kentin bağımsızlık meşalesini geleceğe taşımaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Tugay sözlerini, “103 yıl önceki aynı inanç ve kararlılıkla söylüyorum; özgürlük ve bağımsızlık bu milletin karakteridir. Tüm yurttaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” diyerek tamamladı.