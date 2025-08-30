Başkan Pehlivan: “Şanlı zaferimizi gururla kutluyoruz”

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü Menemen’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayraklarla süslenen kentte, marşlar eşliğinde gerçekleştirilen törenlerde vatandaşlar milli birlik ve beraberlik duygusunu doyasıya yaşadı.

Menemen’deki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ve ilçe protokolü törene katıldı. Çelenk sunumunun ardından Kaymakam Yılmaz makamında tebrikleri kabul etti.

Coşku Atatürk Caddesi’ne taştı

Kutlamaların en görkemli anı Atatürk Caddesi’nde düzenlenen geçit töreni oldu. Menemen Belediyesi Halk Oyunları Ekibi’nin sahnelediği gösteriler büyük alkış toplarken, ellerinde Türk bayrakları ve karanfillerle caddeyi dolduran vatandaşlar marşlar söyleyerek bayram coşkusuna ortak oldu.

Etkinlikler kapsamında Yıldıztepe Şehitliği de ziyaret edildi. Şehitler için dualar edilirken, kabirlere karanfiller bırakıldı.

“Zaferimizi gelecek nesillere taşıyacağız”

Zafer Bayramı’nın anlamına dikkat çeken Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, şu ifadeleri kullandı:

“103 yıllık zaferimizi hemşehrilerimizle birlikte kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cepheye mermi taşıyan kadınlarımızın destansı mücadelesini asla unutmayacağız. Şanlı zaferimizi gururla kutluyor, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Menemenliler, 30 Ağustos’un yıl dönümünde birlik ve beraberlik içinde zafer ruhunu bir kez daha yaşadı.