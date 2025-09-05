İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. Tugay, Yıldız’a “Dikkatli konuşulursa iyi olur” uyarısında bulundu.

Tugay’dan sert çıkış

Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı’na giderek olağanüstü kurultay için imza attıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız’ın “Harmandalı’nın bir karış toprağında çöp istemiyorum” açıklamasına tepki gösteren Tugay, şunları söyledi:

“Nasıl yapacakmış onu? İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı’nın kararlarını uygulamamak gibi bir seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Biraz bu konularda dikkatli konuşulursa iyi olur. Düşünceleri olabilir, talepleri olabilir. Ancak ‘yaptırtmayacağım’ ifadesini kullanırken dikkat etmek lazım.” Arapların göz diktiği Alsancak Limanı'na 4 Türk şirketi talip oldu İçeriği Görüntüle

Çöp sorununun çözümü

Tugay, şehrin çöp sorununa vurgu yaparak, Harmandalı Mahallesi ve Çiğli dahil tüm ilçelerin çöp ürettiğini belirtti. Başkan, orta ve uzun vadede yeni çöp bertaraf tesisleri yapılacağını ve hiçbir yerin sürekli depolama için kullanılmayacağını ifade etti:

“Bakanlıkla görüşmede seçenekleri değerlendirdik. Adı geçen pek çok yerle ve yeni alanlarla ilgili teknik çalışmaya ihtiyaç var. Tamamen sorunsuz yer yok. Fabrika gibi bir tesis yapılması için yer arıyoruz.”

Duruşmaya katılmayacak

Öte yandan Tugay, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun yargılandığı davanın 19 Eylül’deki duruşmasına katılmayı düşünmediğini açıkladı.