Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) bazı ilçelerdeki kongrelerinin durdurulmasına yönelik itirazını değerlendirerek başvuruyu kabul etti. Kararın ardından CHP’nin 39. Olağan Kurultay süreci takvimi çerçevesinde ilçe kongreleri yeniden yapılabilecek.

Daha önce Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulları, tedbir kararı gereği CHP’nin ilçe kongrelerinin gerçekleştirilmemesine karar vermişti. CHP ise bu kararlara karşı YSK’ya itiraz başvurusunda bulunmuştu.

YSK, bugün yaptığı toplantıda CHP’nin itirazını inceledi. Toplantı 2 saat 10 dakika sürdü. YSK Başkanı Ahmet Yener, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, CHP’nin başvurusunun kabul edildiğini ve kongre takviminin kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

İl Kongresine Atıf Yapılmıştı

Söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarında, İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin mahkeme kararına atıf yapılmıştı. Örneğin, Ataşehir İlçe Seçim Kurulu kararında şunlar yer aldı:

“13/09/2025 tarihinde yapılması planlanan Ataşehir İlçesi Cumhuriyet Halk Partisi 7. Olağan Kongresi için başvuruda bulunulmuştur. Ancak, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarih ve 2025/254 E. sayılı dosyasında verilen ara kararın 3. maddesi gereğince, 39. Olağan Kurultay süreci kapsamında İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir.”

YSK’nın kararı ile birlikte CHP’nin ilçe kongreleri resmen başlatılabilecek ve partinin kurultay takvimi plana uygun şekilde devam edecek.