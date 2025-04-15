Başkan Tugay’dan Bergama’ya Birlikte Yükseleceğiz Mesajı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bergama’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenen buluşmada, Başkan Tugay’a Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

Toplantıda ilçeye dair talepleri, beklentileri ve önerileri dikkatle dinleyen Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente dair vizyonunu paylaştı. Katılımcı demokrasi ve ortak aklın önemine vurgu yapan Tugay, “Sivil toplum kuruluşlarının fikirleri bizim için çok kıymetli. Bergama’nın geleceğini birlikte inşa edeceğiz” dedi.

“Bergama, İzmir’in yükselen değeri olacak”

Bergama’nın tarihi ve kültürel bir miras olarak yalnızca İzmir için değil, Türkiye için de büyük anlam taşıdığını belirten Başkan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Tarihi, doğal güzellikleri, tarımı ve üretim potansiyeliyle Bergama, İzmir’in markasıdır. Bu değerleri geliştirmek için hep birlikte çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Bergama’nın kalkınmasında güçlü bir destek sunmaya hazırız.”

Tarımda verimlilik odaklı dönüşüm

Bölgenin tarım potansiyeline de değinen Başkan Tugay, iklim değişikliği ve su kaynaklarındaki azalmanın tarımı doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Bu nedenle akılcı ve verimli yöntemlere ihtiyaç olduğunu ifade etti:

“Boşa atacak tek bir kurşunumuz yok. Mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanarak maksimum verimi hedefliyoruz. Tarımsal üretimi artırmak için doğru alanlara yönelmeliyiz.”

İZMAR modeliyle çiftçiye ve tüketiciye kazanç

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış uygulamasını modern bir anlayışla yeniden hayata geçirdiği İZMAR modelini de Bergamalılarla paylaştı:

“İlkini Karabağlar’da açtığımız İZMAR mağazaları sayesinde küçük üreticiler korunuyor, ürünler değerinde alınıyor. Tüketici ise sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşıyor. Bu sistemin yaygınlaşmasıyla hem üretici hem vatandaş kazanacak.”

Kalkınma belediyeciliği ile refah hedefi

Kent ekonomisinin güçlenmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi için birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tugay, sosyal konut projelerinin bu vizyonun önemli bir ayağı olduğunu söyledi. Menemen’de başlayacak olan 3 bin 100 konutluk projeye 60 bini aşkın başvuru olduğunu açıklayan Tugay, “Kimsenin hakkı yenmeyecek. Şeffaf ve adil bir süreçle ilerleyeceğiz” dedi.

Tanju Çelik: “Bergama için güzel günler yakın”

Toplantının açılışında konuşan Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ise, “Sayın Tugay ile birlikte Bergama’da yeni bir dönemin kapısını aralıyoruz. Sivil toplumun görüşleriyle yol haritamızı belirleyeceğiz. Hep birlikte başarılı işler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

CHP İlçe Başkanlığı’na ziyaret ve vatandaş buluşması

Başkan Tugay, Bergama programı kapsamında CHP İlçe Başkanlığı’nı da ziyaret etti. İlçe Başkanı İsmail Durmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada partililerle bir araya gelen Tugay, vatandaşlardan gelen talepleri tek tek dinleyerek not aldı. Parti üyeliğine katılan Zafer Mahallesi Muhtarı Sinem Duyar’a ise rozeti bizzat kendisi taktı.

Başkan Tugay ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için başlatılan destek ve erken seçim çağrısına yönelik imza kampanyasına katılan partililerle de sohbet etti.