Kalp krizi, genellikle ani gelişen ve hayatı tehdit eden bir durum olarak bilinse de, çoğu vakada krizden önce vücut bazı uyarıcı belirtiler gösteriyor. Uzmanlara göre bu belirtilerin erken fark edilmesi, ölümcül sonuçların önüne geçebilir.

Kalp krizi nedir ve nasıl ortaya çıkar?

Tıpta miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan kalp krizi, kalp kasına giden kan akışının aniden kesilmesiyle oluşur. Genellikle koroner damarların iç yüzeyinde biriken yağ, kolesterol ve diğer maddeler damarları tıkayarak kalp kasının oksijensiz kalmasına yol açar. Bu da ciddi ve kalıcı kalp hasarına neden olabilir.

Kalp krizini önceden haber veren belirtiler

Kalp krizi öncesinde vücudun verdiği bazı belirtiler şunlardır:

Göğüs ağrısı ve sıkışma: En yaygın belirtidir. Sıkışma, baskı veya yanma hissi şeklinde hissedilir.

Soğuk terleme: Ortam sıcaklığına bağlı olmadan ortaya çıkan ani ve yoğun terleme.

Açıklanamayan yorgunluk: Özellikle kadınlarda günler veya haftalar öncesinden başlayabilir.

Yayılan ağrılar: Sol kola, omza, sırta, boyna veya çeneye yayılan ağrılar.

Nefes darlığı: Kalbin zayıflayan pompalama gücü akciğerleri etkileyerek nefes problemlerine yol açar.

Çarpıntı: Kalp atışlarındaki düzensizlik, çarpıntı veya kalp zayıflığının göstergesidir.

Devam eden öksürük: Kalp kaynaklı akciğer problemlerinin habercisi olabilir.

Risk grubunda kimler var?

Kalp krizi riski taşıyan gruplar şunlardır:

45 yaş üstü erkekler, 55 yaş üstü kadınlar

Ailede kalp hastalığı öyküsü olanlar

Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, diyabet hastaları

Sigara, tütün ve uyuşturucu kullananlar

Obez bireyler ve hareketsiz yaşam sürenler

Aşırı stres ve sağlıksız beslenme alışkanlığı

Otoimmün hastalıklar ve hamilelikte preeklampsi öyküsü

Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Kalp krizi şüphesi yaşandığında her saniye önemlidir. Yapılması gerekenler:

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Kişi yalnızsa yakınlarına haber vermeli

Kıyafetler gevşetilerek nefes alması kolaylaştırılmalı

Asla merdiven çıkılmamalı veya araç kullanılmamalı

Ortama temiz hava girişi sağlanmalı

İlkyardım eğitimi olmayanlar müdahalede bulunmamalı

Kalp krizi belirtilerine dikkat etmek hayat kurtarır

Kalp krizi, doğru zamanda müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Ancak vücudun verdiği erken sinyalleri dikkate almak ve düzenli kontrollerle riskleri azaltmak mümkün. Özellikle risk grubundaki bireylerin bu belirtilere karşı daha dikkatli olması gerekiyor.