Kalp krizi, genellikle ani gelişen ve hayatı tehdit eden bir durum olarak bilinse de, çoğu vakada krizden önce vücut bazı uyarıcı belirtiler gösteriyor. Uzmanlara göre bu belirtilerin erken fark edilmesi, ölümcül sonuçların önüne geçebilir.
Kalp krizi nedir ve nasıl ortaya çıkar?
Tıpta miyokard enfarktüsü olarak adlandırılan kalp krizi, kalp kasına giden kan akışının aniden kesilmesiyle oluşur. Genellikle koroner damarların iç yüzeyinde biriken yağ, kolesterol ve diğer maddeler damarları tıkayarak kalp kasının oksijensiz kalmasına yol açar. Bu da ciddi ve kalıcı kalp hasarına neden olabilir.
Kalp krizini önceden haber veren belirtiler
Kalp krizi öncesinde vücudun verdiği bazı belirtiler şunlardır:
-
Göğüs ağrısı ve sıkışma: En yaygın belirtidir. Sıkışma, baskı veya yanma hissi şeklinde hissedilir.
-
Soğuk terleme: Ortam sıcaklığına bağlı olmadan ortaya çıkan ani ve yoğun terleme.
-
Açıklanamayan yorgunluk: Özellikle kadınlarda günler veya haftalar öncesinden başlayabilir.
-
Yayılan ağrılar: Sol kola, omza, sırta, boyna veya çeneye yayılan ağrılar.
-
Nefes darlığı: Kalbin zayıflayan pompalama gücü akciğerleri etkileyerek nefes problemlerine yol açar.
-
Çarpıntı: Kalp atışlarındaki düzensizlik, çarpıntı veya kalp zayıflığının göstergesidir.
-
Devam eden öksürük: Kalp kaynaklı akciğer problemlerinin habercisi olabilir.
Risk grubunda kimler var?
Kalp krizi riski taşıyan gruplar şunlardır:
-
45 yaş üstü erkekler, 55 yaş üstü kadınlar
-
Ailede kalp hastalığı öyküsü olanlar
-
Hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, diyabet hastaları
-
Sigara, tütün ve uyuşturucu kullananlar
-
Obez bireyler ve hareketsiz yaşam sürenler
-
Aşırı stres ve sağlıksız beslenme alışkanlığı
-
Otoimmün hastalıklar ve hamilelikte preeklampsi öyküsü
Kalp krizi anında ne yapılmalı?
Kalp krizi şüphesi yaşandığında her saniye önemlidir. Yapılması gerekenler:
-
Hemen 112 Acil Servis aranmalı
-
Kişi yalnızsa yakınlarına haber vermeli
-
Kıyafetler gevşetilerek nefes alması kolaylaştırılmalı
-
Asla merdiven çıkılmamalı veya araç kullanılmamalı
-
Ortama temiz hava girişi sağlanmalı
-
İlkyardım eğitimi olmayanlar müdahalede bulunmamalı
Kalp krizi belirtilerine dikkat etmek hayat kurtarır
Kalp krizi, doğru zamanda müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Ancak vücudun verdiği erken sinyalleri dikkate almak ve düzenli kontrollerle riskleri azaltmak mümkün. Özellikle risk grubundaki bireylerin bu belirtilere karşı daha dikkatli olması gerekiyor.