İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bremen ile kentler arası ilişkileri geliştirmek amacıyla çalışmalar yürüten Uzuner Consulting Genel Müdürü Bülent Uzuner’i makamında ağırladı. Görüşmede İzmir ve Bremen arasında dijital bir iş birliği platformu kurulması fikri ele alındı.



İki kardeş şehir için yeni vizyon

İzmir ile Almanya’nın Bremen kenti arasında yıllardır süren kardeş şehir ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracak dijital platform gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Uzuner Consulting Limited Şirketi Genel Müdürü Bülent Uzuner ile bir araya geldi.

Görüşmede Bremen Belediye Başkanı Andreas Bovenschulte ile yapılan temaslardan edinilen öneriler Başkan Tugay’a iletildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım ve Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen de katıldı.

Tugay: “Şirketlerin buluşacağı dijital platform iyi bir fikir”

İzmir ve Bremen arasında bilgi, teknoloji ve yatırımı geliştirecek her adıma açık olduklarını vurgulayan Başkan Tugay, şu değerlendirmede bulundu:

“Karşılıklı ticaret için iki tarafta var olan birikimleri değerlendirmek önemli. İzmir’den Bremen’e, Bremen’den İzmir’e yatırım yapmak isteyenler için dijital bir platformun kurulması çok iyi fikir. Bremen bizim dost ve yakın hissettiğimiz bir şehir. Bu projeyi hızlıca hayata geçirmeliyiz.”

Başkan Tugay, Türkiye’de en çok tekne üreticisinin İzmir’de bulunduğunu hatırlatarak denizcilik ve tarım alanlarında Bremenli üreticilerle iş birliğinin mümkün olduğunu söyledi.

Uzuner: “Platform rehber olabilir”

Uzuner Consulting Genel Müdürü Bülent Uzuner, kurulması önerilen dijital platformun Bremen’deki şirketlerin Türkiye’de partner bulmasını kolaylaştırabileceğini ifade etti. Uzuner, “İzmir ve Bremen’deki şirketlerin yer alacağı dijital bir platform ilk adım olabilir. Bremenli şirketler için rehber işlevi görebilir” dedi.

Ayrıca Bremen’de “İzmir Tanıtım Günleri” düzenlenmesi fikri de görüşmede gündeme geldi. Uzuner, bu konuda da Bremenli yetkililerle temaslarını sürdüreceğini belirtti.