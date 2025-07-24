İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tanzim satış mağazaları zinciri İZMAR, sekizinci şubesini Bornova Erzene Mahallesi’nde açtı. Nisan ayında ilk mağazasını hizmete sunan İZMAR, uygun fiyatlı ve güvenilir alışveriş anlayışıyla halkın ilgisini çekmeye devam ediyor.



Uygun fiyatlı alışveriş zinciri büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kâr amacı gütmeyen tanzim satış projesi İZMAR, kentte sekizinci mağazasını Bornova Erzene Mahallesi’nde hizmete açtı. İZMAR mağazaları, İzmirli üreticilerden temin edilen süt ürünleri, yerli besi etleri, kooperatif ürünleri, Halk Ekmek ve su gibi temel ihtiyaçları aynı çatı altında sunuyor.

“Yeni şubeler sırada”

İZMAR Marketler Şefi Uğur Selçuk, Erzene şubesinin açılışında yaptığı açıklamada, yeni mağazaların yolda olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

“Bornova Erzene Mahallesi’nde sekizinci İZMAR mağazasını açtık. Çok sayıda vatandaşımız yeni şube talebinde bulunuyor. Sırada Kemeraltı Balıkçılar şubemiz var. Ardından Karşıyaka ve diğer bölgelerde açılışlarımız devam edecek.”

“Fiyatlarda değişiklik olmadı”

Selçuk, nisan ayında açılan ilk İZMAR şubesinden bu yana fiyatların değişmediğini vurgulayarak, “Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın da vurguladığı gibi amacımız kâr değil; vatandaşlarımıza uygun fiyatlı, güvenilir ürün sunmak. Şimdiye dek fiyatları sabit tutmayı başardık, bunu sürdürmek istiyoruz” dedi.

Halk memnun: “Güvenli ve ekonomik”

İZMAR Erzene şubesinin ilk müşterilerinden Çiçek Tarla, et reyonunun özellikle güven verdiğini söyledi:

“Evime yakın olması çok iyi oldu. Zeytinyağı ve süt ürünleri gibi temel ihtiyaçlar güvenilir kaynaklardan geliyor. Kooperatif ürünlerinin satılması hem bizim için hem üreticiler için değerli.”

Niyazi Sarıkaya ise mağazanın sunduğu güven duygusuna dikkat çekerek, “Uzun zamandır böyle bir mağaza bekliyorduk. Et reyonu başta olmak üzere tüm ürünler içimize siniyor. Kooperatif desteği hissediliyor” diye konuştu.

“Fiyatlar kasaba göre daha uygun”

Bir diğer müşteri Mustafa İnceoğlu, “Tire ve Ödemiş ürünlerini almaya gidiyorduk. Artık gerek kalmadı. Hem kalite hem fiyat açısından çok memnunuz. Herkese öneririm” dedi.

Sevinç Çelik ise, “Etler ve diğer ürünler hem kaliteli hem uygun. Eski TANSAŞ’ı hatırlatıyor. Böyle bir hizmetin yeniden gelmesi sevindirici. Belediyemize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

İZMAR 8 noktada hizmet veriyor

İZMAR mağazaları haftanın 6 günü, saat 09.00 – 20.00 arasında hizmet veriyor. Bayraklı Özkanlar, Bornova Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar Bozyaka, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent ve Gaziemir olmak üzere toplam 8 şube faaliyette.