İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’da İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Tugay, Hasanağa Bahçesi ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’ndaki yenilemeleri gözden geçirirken, Üçkuyular Meydanı’ndaki trafik sıkışıklığına yönelik çözüm talimatı verdi.

Başkan Cemil Tugay Buca’da saha turuna çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca’daki belediye yatırımlarını yerinde görmek üzere saha incelemesi gerçekleştirdi. Başkan Tugay’ın saha gezisinin ilk durağı, yenileme çalışmaları devam eden Hasanağa Bahçesi oldu.

Hasanağa Bahçesi’nde büyük dönüşüm

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen Hasanağa Bahçesi’nde, çim alanlar, çocuk oyun grupları, spor sahaları ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Başkan Tugay, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Halit Çelik ile alanı baştan sona gezerek yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Parkta vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tugay’a Bucalılar, “Hasanağa Bahçesi çok güzel oldu, elinize sağlık” diyerek teşekkür etti. Başkan Tugay, ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Üçkuyular Meydanı’ndaki trafik sorununa müdahale

Başkan Tugay, saha turunun devamında 63. Sokak üzerinden Üçkuyular Meydanı’na geçti. Burada Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı, 220. Sokak ve Özmen Caddesi kesişiminde yaşanan trafik sıkışıklığını yerinde inceledi. Durumu kendi cep telefonu ile kaydeden Başkan Tugay, Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na hızlı bir çalışma başlatılması talimatını verdi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı’ndaki çalışmalar devam ediyor

Başkan Tugay’ın bir sonraki durağı, yenileme çalışmalarının sürdüğü Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı oldu. Parkta yürütülen yenileme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Tugay, Grand Plaza AŞ tarafından inşası süren kafeteryayı da yerinde inceledi. Alanda, yurttaşların taleplerine göre yapılacak yeni düzenlemelerin de ilgili birimlere iletilmesini istedi.