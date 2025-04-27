Balıkesir'in Bandırma ilçesinde E.K. isimli 16 yaşındaki genç, kasık ağrısı şikayetiyle Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvurdu. Yapılan ilk değerlendirmede "gaz sıkışması" tanısı konularak lavman önerildi.

Testis muayenesi yapılmadı

Şikayetleri devam eden E.K., ertesi gün tekrar hastaneye başvurdu. Ancak bu kez yalnızca kan ve idrar tahlilleri yapıldı, testis muayenesi gerçekleştirilmedi. Hastaya "enfeksiyon" tanısı konularak evine gönderildi.

Üçüncü gün teşhis konulabildi

Ağrıları şiddetlenen genç, üçüncü gün yeniden hastaneye götürüldü. Yapılan ultrason ve fiziksel muayene sonucunda "testis torsiyonu" teşhisi konuldu. Acil ameliyata alınan E.K.'nin bir testisinin çürüdüğü ve alınmak zorunda kalındığı bildirildi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktorun, "İlk gün müdahale edilseydi testisi kurtarılabilirdi" dediği iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, ihmaller zincirine ilişkin iddiaları incelemek üzere soruşturma başlattı. Sağlık çalışanlarının ihmali olup olmadığı yapılacak soruşturma sonunda belirlenecek.