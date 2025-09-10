İzmir’de çöp krizi devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi ve Yamanlar alanı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’a tepki gösterdi. Tugay, “Bilgi sahibi olmadan ‘istemiyoruz’ demeye kimsenin hakkı yok” ifadelerini kullandı.

Çöp bertaraf tesisleri için görüşmeler sürüyor

Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’nin mahkeme kararıyla kapatılmasının ardından çözüm arayışları devam ediyor. Tugay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmelerde tesis yapılacak yerin netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Tugay’ın tepkisi

Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal ve Çiğli Belediye Başkanı Yıldız’ı hedef alarak, “Herhangi bir belediye başkanının halkta hassasiyete yol açacak gerçek dışı açıklamalar yapmasını istemiyorum. Bu tesisin ne olduğunu anlamadan ‘istemiyoruz’ demeye kimsenin hakkı yok” dedi.

Tesisin önemi

Başkan Tugay, çöp bertaraf tesisinin bir fabrika niteliğinde olduğunu ve çöpün ayrıştırılacağını, kompost, yakma veya taşınma yöntemleriyle bertaraf edileceğini vurguladı. “Şehrin bu tesislere ihtiyacı var ve mutlaka bir yere yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Tarafsızlık ve teknik yaklaşım

Tugay, sürecin teknik bir konu olduğunu belirterek, “Hiç kimseye özel bir hasımlık duygumuz yok. Bakanlıkla yapılan görüşmeler doğrultusunda en uygun alanlara tesis yapılacak” dedi.