Buca Belediyesi’nde çalışan işçiler, 3 aydır ödenmeyen maaş ve toplu iş sözleşmesi farkları nedeniyle belediye binasını işgal etti. DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube, eylemin süresiz olduğunu açıkladı. Acil ve zorunlu hizmetler dışında belediye hizmetleri fiilen durdu.

İşçilerin talepleri

DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız, işçilerin maaş ve TİS alacaklarının ödenmediğini, erzak fişleri ve diğer yan hakların da verilmediğini belirtti. Yaklaşık bin 600 işçinin mağdur durumda olduğunu ifade etti.

Eylemin kapsamı

Yıldız, “İtfaiye, veterinerlik, sağlık ve cenaze hizmetleri dışında belediyede tüm hizmetler durduruldu. Eylemin süresi belirsiz, süresiz bir eylemdir” dedi. Ayrıca işçilerin yasadan doğan çalışmama haklarını kullandıkları vurgulandı.

Belediye yönetiminin açıklaması

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, işçilerin eylem kararını üzüntüyle karşıladığını açıkladı. Duman, belediyeye ait arsa satışından sağlanacak gelir ve İller Bankası’ndan gelecek pay ile işçilerin maaşlarının önemli kısmının cuma gününe kadar ödeneceğini söyledi. Başkan, eylemin samimiyet ve iyi niyet ile bağdaşmadığını belirtti.