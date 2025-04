İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Menemen’de 620 milyon lira maliyetle hayata geçirilen yeni içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarını törenle hizmete açtı. Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda halkın katılımıyla düzenlenen törende konuşan Başkan Tugay, İzmirlilerden alınan vergilerin karşılığında hükümet tarafından kente hak ettiği hizmetin verilmediğini vurgulayarak “Yediğiniz hakkımızı size helal etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de yeni içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarını kapsayan 620 milyon liralık altyapı yatırımını hayata geçirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Menemen’e can suyu olacak dev yatırım hizmete açıldı. 20 bin vatandaşın yararlanacağı çalışmalar kapsamında Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık, Haykıran, Seyrek ve Villakent mahallelerinde toplam 209 kilometre içme suyu, 40 kilometre atık su ve yağmur suyu hattı ile 160 bin metrekare parke serim çalışması yapıldı.

“İzmirliler gerçeği bilecek”

Menemenli yurttaşların da katıldığı törende konuşan Başkan Tugay, kente yapılmayan hizmetler nedeniyle hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Başkan Tugay, “Haksızlıklara ‘hayır’ diyeceksiniz. İzmirliler gerçeği bilecek. Yaptığınız her alışverişten, ödediğiniz her kuruş vergiden İzmir’e düşen hakkı istiyoruz. Bunu kendi cebimize değil, İzmirlilere hizmet olarak istiyoruz. Siz nasıl bu ülkenin buradan vergisini toplayan hükümetiyseniz, bu şehre gerektiğinde o yatırımı yapmakla da sorumlu olan insanlarsınız. İkinci çevre yolunu yapacaksınız. Mecbursunuz. Sizin göreviniz olduğu halde Körfez’i biz temizliyoruz. Bizim bütçemizden ayırdığımız paralarla gemiler Körfez’de dip temizliği yapıyor. Siz neredesiniz? Hiçbir yerdesiniz. Körfez’in temizliği için bir kuruş harcamadınız. Bunlardan dolayı yediğiniz hakkımızı size helal etmiyoruz, etmeyeceğiz” diye konuştu.

“İzmir’e diz çöktüremeyeceksiniz”

İzmir’den toplanan verginin sadece yüzde 3,89’unun İzmir’e yatırım olarak geri döndüğünü söyleyen Başkan Tugay, toplanan vergi yatırım oranında İzmir’in, 81 il arasında 75. sırada olduğunu hatırlattı. Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bize yüzde 3,89’unu geri verirken Kayseri’den toplanan verginin yüzde 40’ını geri veriyorlar. Bugün sabah bir gazetede Cumhur İttifakı’nın küçük ortağının il başkanının röportajını okudum. ‘Sen devletin gelirine ortak mısın?’ demiş. Bir siyasetçi bunu nasıl söyler? Benden değil İzmir’den, üçüncü büyük şehirden bahsediyoruz. 4,5 milyon nüfuslu şehirden bahsediyoruz. Türkiye’de en fazla tarımsal üretim, en fazla ticaret ve ihracat yapan şehirlerden birinden bahsediyoruz. Böyle bir şehre hakkını vermiyorsunuz. Buradan vergiyi topluyorsunuz, başka şehirlere yağdırıyorsunuz. Millet ‘Adalet’ dediğinde de ‘Neymiş o adalet?’ diyorsunuz. Adalet bu... İzmir’e diz çöktüremediniz, bundan sonra da çöktüremeyeceksiniz. Biz İzmir’in hakkını istiyoruz. Alıp da o parayı kendimiz için harcamıyoruz. Her kuruşun hesabını yaparak her kuruşun değerini bilerek İzmir’in bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde böyle yatırımlar yapıyoruz.”

“Hiç para ayırmadınız”

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in bir röportajda yönelttiği eleştirilere yanıt veren Başkan Tugay, “Demiş ki ‘Çiğli’den 1,5 saatte gidiyorum. Doğru, Altınyol ve çevre yoluna alternatif lazım. O alternatif; ikinci çevre yoludur. Zahmet olacak ama biraz düşünmesini rica ediyorum. Nereye o yolu yapacağız? İkinci çevre yolunu yapma sorumluluğu da bunu yapma sözünü veren hükümete ait. Bu sene buna kaç para ayırdınız; sıfır… Hiç para ayırmadınız. Yıllardır kısacık metro hattı yapma taahhüdünüz var. Kiminde bin lira, kiminde 3 bin lira para ayırdınız. Komik durumlara düştünüz. Ufacık metro hattını yapamadınız. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi imkanları ile İzmir’i metrolarla Türkiye’nin en ileri şehirlerinden birisi yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi altyapı yatırımları ile Türkiye’de en fazla arıtma tesisine sahip olan şehir. Siz basitçe bir ikinci çevre yolunun bir kısmını bile yapamadınız. Sen kimi eleştiriyorsun? Bu nasıl izansızlıktır” dedi.

Kısa zamanda çok iş

İzmir’in Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olduğunu zaman zaman hatırlatma gereği duyduğunu kaydeden Başkan Tugay, “Böyle büyük bir şehri büyükşehir belediyesi ölçeğinde yönetmek zor bir iş, sorumluluk ister. Hem çok iyi tanımayı hem sevmeyi ister. Bu şehirde bazı ilçelerimiz daha hızlı büyüyor. Bunlardan biri Menemen. Menemen, en hızlı büyüyen ilçelerimizden biri. O nedenle de en dikkatle takip ettiğimiz, hizmetler açısından planlamayı en doğru yapmak zorunda hissettiğimiz ilçelerden biri. Bu gördüğünüz altyapı yatırımı aslında İzmir’in genelinde pek çok başka bölgesindeki altyapı eksiklerinin bir parçasıydı. 620 milyon liralık bir yatırımı dar bir zamanda, devletin okullarında, hastanelerinde eksikler için bazen 620 lirayı bulamadıkları ve bazen belediyelerden istedikleri bir dönemde yapmak kolay değil, emin olun. Bu mahallelerimizde yapılması gereken çok iş vardı. İZSU, bir kısmını bir yıl içinde bütün zorluklara rağmen tamamladı ve bugün itibariyle hizmete alıyor. Burada altyapı problemlerinden kaynaklı pek çok sorun vardı. Su baskınları oluyordu. Çoğu yerde belde belediyesi zamanında kalma içme suyu tesisatları sık sık arıza yaptığı için zaman zaman su kesilmelerine, su kayıplarına, kaçaklarına neden oluyordu. Arkadaşlarımız bu çalışma ile bunları giderdi” ifadelerini kullandı.

“İzmir her türlü zorluğa rağmen sorunların üstesinden geliyor”

İzmir’in her türlü zorluğa, baskıya ve engellemeye rağmen kendi evlatlarıyla, kendi yetiştirdiği siyasetçisiyle, bürokratıyla, partilisiyle, işçisiyle beraber bu sorunların üstesinden gelmeyi bildiğini belirten Başkan Tugay, “Bize zaman zaman ‘Körfeziniz kirli, altyapı yatırımları yeterli değil’ gibi laflar ediyorlar. Bu eleştiriyi getirenler Türkiye’nin dört bir köşesindeki felaketlerden niyeyse bahsetmiyorlar. Konu İzmir olunca büyüte büyüte eleştirmeyi biliyorlar ama Marmara’daki müsilajı açıklamıyorlar. Kimin eksiğinden oldu bu müsilaj? Bütün Marmara’da yaşam öldü, kıyılarda balık tutulamıyor. Bu Körfez sohbetleri olduğunda ‘Bizlere arıtmanızda 10 parametreden birinde hata bulduk, bundan dolayı 3 milyon, 5 milyon lira ceza kesiyoruz’ dediklerinde diyorum ki ‘Karadeniz’in kıyında bazı şehirler var, üstelik onları iktidarın belediye başkanları yönetiyor, tek metreküpü arıtmadan Karadeniz’e boca ediyorlar. Bunlara söyleyecek sözünüz yok mu acaba?’ Burnumuzun dibinde Gediz Nehri, kaynağından Körfez’in ağzına dökülene kadar, Körfez’i kirletecek noktaya gelene kadar geçtiği yollar boyunca o şehirlerin bütün tarım ve endüstri atıklarını toplayıp İzmir Körfezi’ne boca ediyor. ‘Buna engel olmak için bir şey yapmayacak mısınız?’ deyince derin bir sessizlikle karşılaşıyoruz ‘Limana gelen gemiler Körfez’i kirletiyor’ diyoruz ama denetleme yetkisi belediyede değil. ‘Tersane Körfez’i kirletiyor, sanayi atıkları dereler yoluyla Körfez’i kirletiyor. Bunlarla ilgili yapacak bir şeyiniz yoksa bize yetki verin’ diyoruz, ‘Hayır size yetki vermeyiz’ diyorlar. ‘Siz denetleyin’ diyoruz, denetlemiyorlar. Gerekeni yapmıyorlar ama İzmir’i’ karalamaya geldiğinde ağızlarını bir türlü kapatamıyorlar” diye belirtti.

“Sadece İzmir’i değil Türkiye’yi seviyoruz”

İzmir’e İzmirliler ve İzmir’in çocuklarının sahip çıkacağını söyleyen Başkan Tugay, şöyle devam etti: “İzmir’e aslanlar gibi çalışan belediye başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, muhtarlar sahip çıkar. Neden sahip çıkarlar biliyor musunuz? Sadece sevdikleri için sahip çıkar. Bir şehri sevmek lazım… Sevmek… Biz sadece İzmir’i değil Türkiye’yi seviyoruz. Burada bu ülkenin doğusunda, batısında, her köşesinde yaşayan insanı ayrı seviyoruz. Biz neyin emanetini aldığımızı gayet iyi biliyoruz. Neyin bayrağını tanıdığımızı gayet iyi biliyoruz. Yarın 23 Nisan. Güzel cumhuriyetimizin en güzel bayramlarından birini kutlayacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu, hepimizin önderi, izini takip ettiğimiz o güzel insan, 23 Nisan’a iki anlam yüklemiş. Biri, Meclis’in kuruluş günü olduğu için ‘Ulusal Egemenlik Bayramı’dır’ demiş. Diğeri de ‘Bu bayramı çocuklara atfediyorum’ diye 23 Nisan’ı Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş. İkisi de birbirinden önemli. Ulusal egemenliğin ne olduğunu, her zaman hatırlamamız lazım. Her biriniz sandığa attığınız oyla bu ülkenin geleceğini tayin eden insanlarsınız. Bunun adı demokrasi ama biz diyoruz ki; demokrasi sadece 5 yılda bir gidip sandığa oy atmaktan ibaret değil. Yönetime halkın daha fazla katılımı lazım. Bu katılım zaman zaman sorunlarını özgürce dile getirerek onun çözümünü isteyerek olacak. Zaman zaman kararlar doğrudan onların fikirleri alınarak yapılacak. Zaman zaman birileri vahim hata yaptığında insanlar sokağa çıkıp protesto edecek ve o da demokrasinin parçası olacak. Onu yapanlara da ses çıkarmayacaksınız. İnsanların haksız bulduğu konularla ilgili protesto hakkını da savunacaksınız.”

Başkan Tugay’dan önemli duyuru

Demokrasinin temel unsurlarından birinin eleştiri hakkına saygı olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir olarak Türkiye’ye örnek olacağına inandığım pek çok konu var. Biri yerel demokraside pek çok yeni uygulama olacak. Bu konuda kararlıyım. Belediyenin yaptığı her işin şeffaf olmasını istiyorum. Verdiği kararlar, yaptığı harcamalar, personel alımları gibi her konuda şeffaf yönetim istiyorum ve gereğini yerine getireceğim. Haftalık, aylık, yıllık herkese belediyenin nerede ne iş yaptığını, nereye ne kadar harcadığını tane tane, kuruş kuruş açıklayacağım. Böyle bir dönem başlatıyorum, haberiniz olsun” duyurusunda bulundu.

“İZSU tarih yazıyor”

Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak çok başarılı işler yapacaklarını dile getiren Başkan Tugay, “İzmir’in birbirinden değerli yerel yöneticileri hep beraber bu şehirde çok başarılı işler yapmaya, destan yazmaya, Türkiye’ye ilham ve örnek olmaya devam edeceğiz. Ben size güveniyorum. Sizlerin de bana ve arkadaşlarıma güveneceğinize inanıyorum. Bu çalışmaları yapan, pek çok çalışmayı, tesisi, yapıyı gerçekleştiren arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. İZSU bence tarih yazıyor” sözlerine yer verdi.

“350 milyon liralık atık su terfi hattı çalışması devam ediyor”

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da uzun ve meşakkatli bir yolun sonunda yatırımların meyvelerinin toplandığı bir döneme girildiğini söyledi. Belde belediyesi döneminden kalma içme suyu hatlarının yenilendiğini, mevcut hatların su kesintisi gibi sorunlara neden olduğunu belirten Erdoğan, Ulukent’te 350 milyon liralık atık su terfi hattı çalışmasının da devam ettiğini kaydetti. İZSU tarafından tamamlanan ve devam eden yatırımları sıralayan Erdoğan, “İZSU Genel Müdürlüğü olarak bu yatırımlarımızı yaparken bizleri sürekli destekleyen, sabırla başarı elde etmemizi bekleyen; kıymetli Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum” diye belirtti.

Menemen’e dev yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, Menemen’de vatandaşların temiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve ilçenin altyapısını güçlendirmek için toplam 620 milyon liralık yatırım gerçekleştirdi. Emiralem, Türkelli, Doğa, Yanık ve Haykıran mahallelerinde 109 kilometrelik içme suyu hattı yapıldı. Seyrek ve Villakent mahallelerinde de 100 kilometrelik içme suyu hattı döşendi. Emiralem ve Türkelli mahallelerinde hat çalışmalarının olduğu sokaklarda 160 bin metrekare parke serildi. Çalışılan sokakların parke kaplamaları yenilendi. İçme suyu hattı çalışmaları haricinde Menemen’in altyapı sistemini güçlendirmek için de ilçe genelinde toplam 40 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı inşa edildi.