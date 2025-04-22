Karabağ ile Araz, 23 Nisan Çarşamba günü Azerbaycan Kupası'nda karşılaşıyor. Maç 16.00’da başlayacak ve CBC Sport kanalından yayınlanacak.

Karabağ-Araz Maçı Saat Kaçta ve Hangi Kanalda? (23 Nisan 2025)

Azerbaycan Kupası'nda yarı final mücadelesi kapsamında Karabağ ile Araz, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati belli oldu.

Karabağ-Araz maçı yayın bilgileri

Karabağ ile Araz arasındaki Azerbaycan Kupası karşılaşması, CBC Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayın, Azerspace 46E uydusu ve Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. CBC Sport ayrıca internet üzerinden de erişime açık olacak.

Müsabaka Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak.

Karabağ-Araz maçı nerede ve ne zaman oynanacak?

Karabağ ile Araz arasındaki Azerbaycan Kupası karşılaşması, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tofiq Bahramov Stadyumu'nda oynanacak. Maç, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Karabağ-Araz maç günü, saati ve kanalı

Maç Gün Saat Yayın Kanalı Karabağ - Araz 23 Nisan 2025 Çarşamba 16:00 CBC Sport (şifreli)