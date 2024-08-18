İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır’daki yangınlardan etkilenen köyleri ziyaret etti ve son günlerde İzmir’de çıkan 249 yangına dair önemli bilgiler paylaştı. Başkan Tugay, yangınların etkilerini hafifletmek için yapılacak çalışmalar hakkında detaylar verdi ve acil eylem planını duyurdu.

Yangınlarla mücadele ve eylem planı

Başkan Tugay, son 4 günde İzmir genelinde 249 yangın çıktığını ve yangınlara karşı etkin bir şekilde mücadele edildiğini belirtti. “Ormanlık alanlarda büyük oranda soğutma çalışmalarımız devam ediyor,” diyen Tugay, yangınların genel olarak kontrol altında olduğunu ifade etti. Ayrıca, yangınlara hızla ve etkili müdahale edebilmek için bir dizi önlem alacaklarını duyurdu:

Su tankeri desteği: Köylere su tankerlerinin desteği devam edecek. Yaklaşık 600 köyden 440’ına yangın söndürme tankeri verilmiş durumda ve diğer köylere de tanker dağıtımı yapılacak.

İtfaiye güçlendirmesi: İtfaiye personel ve araç sayısının artırılması planlanıyor. Modern araçlarla yangın müdahaleleri daha etkin hale getirilecek.

Havadan müdahale: Havadan yangın söndürme aracı almak için bakanlık izni alınacak. Bu araçların özellikle zor arazi şartlarında faydalı olacağı vurgulandı.

Yerel yönetimlerin yetkileri ve koordinasyon

Başkan Tugay, yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bazı koordinasyon sorunları yaşandığını ve bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti. “Yangına müdahalede belki sistemi değiştirmemiz gerekiyor. Yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi gerektiğini dile getireceğiz” dedi.

İzmir’in birlik ve dayanışma ruhu

Tugay, yangından etkilenen yurttaşlara acil yardım planlarının uygulandığını belirtti. Hayvanları telef olan vatandaşlara hızlıca yardım edilmesi ve kaybedilen ağaçların yeniden kazanılması için bir çalışma başlatılacağı belirtildi. Tugay, tüm İzmir’in desteğiyle bu sürecin başarıyla yürütüleceğini vurguladı.

Teşekkür ve destek çağrısı

Başkan Tugay, yangınlarla mücadele eden tüm kurumlara teşekkür etti. Diyarbakır, Mersin, Giresun ve Van gibi kentlerden gelen yardımların da memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ayrıca, yangınların tekrar yaşanmaması için daha fazla duyarlı olunması gerektiğinin altını çizdi. Tugay, “İyi ki varsınız. Hepimiz büyük ve güzel bir milletiz. Yangınların yaşanmaması için daha fazla duyarlı olmalıyız” dedi.

Başkan Tugay, Yeşilova Köyü’nde yangından etkilenen hayvan damlarını inceledi ve üç büyükbaş hayvanı telef olan Mümin Çalışkan’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışkan’a ihtiyaç duyduğu her konuda destek olacaklarını belirtti.