Yangınlar, ormanlık bölgelerde büyük tahribata yol açarken, bölge halkı endişe içinde gelişmeleri takip ediyor. Yatağan'da alevlerin köylere yaklaşmasıyla birlikte hızla uygulanan boşaltma kararı, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla alınmış durumda. Köy sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, itfaiye ve orman ekipleri yangınları kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahalelerle yangınların en kısa sürede kontrol altına alınması için geniş çaplı bir mücadele sürdürülüyor.

Kaynak: İHA