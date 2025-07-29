İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin hizmet içi eğitim seminerinde önemli açıklamalarda bulundu. Tugay, merkezlerdeki aylık ücretin 4 bin TL’ye düşürüldüğünü belirterek, hedeflerinin 30 merkeze ulaşmak olduğunu söyledi.



“Her kuruşta milyonlarca insanın hakkı var”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Eşit Bir Başlangıç, Parlak Bir Gelecek” başlığıyla düzenlenen 2025-2026 Yuvamız İzmir Hizmet İçi Eğitim Semineri’nin açılışında konuştu. Eğitimcilere seslenen Tugay, verdikleri hizmetin kamusal sorumluluk taşıdığını vurguladı.

“Her bir kuruşun üzerinde yüz binlerce çocuk ve milyonlarca insanın hakkı var. Onun için en iyisi olmak zorundasınız. Size emanet edilen çocuklara kapıdan içeri girdikleri andan itibaren gözünüz gibi bakmalısınız,” dedi.

Başkan Tugay, merkezlerin ücretlerini geçtiğimiz yıl 10 bin liradan önce 5 bin TL’ye, bu yıl da 4 bin TL’ye düşürdüklerini açıkladı.

“Sevgi eğitimin temelidir”

Tugay, Yuvamız İzmir ailesine olan güvenini dile getirerek eğitimcilerden şu sözlerle ricada bulundu:

“Çocuklara sevmeyi öğretin. Bir insanı sevmekle başlıyor her şey. Bunları başarabilirseniz görevinizi en iyi şekilde yapmış olursunuz.”

30 merkez hedefi

İZELMAN Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, çocuk etkinlik merkezlerinin İzmir’in dört bir yanına yayıldığını söyledi. Gürsel, Başkan Tugay’ın bu yıl için 30 merkeze ulaşma hedefi koyduğunu belirtti.

“Tire, Kiraz, Aliağa, Buca, Bornova gibi ilçelerde yeni şubeler açılıyor. Kayıt sistemimizi dijitalleştiriyoruz. Önümüzdeki süreçte çevrimiçi kayıt alınacak,” dedi.

Bin 698 çocuğa eğitim

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz da 2024-2025 döneminde 291 çocuğun mezun edildiğini ve 22 aktif merkezin bulunduğunu aktardı.

“Cengizhan, Gümüşpala, Tınaztepe, Toros, Urla-1 ve Urla-2 şubeleriyle birlikte yıl sonuna kadar 30 merkeze ulaşmayı hedefliyoruz. Şu an 15 ilçede, 221 personelimizle 1.698 çocuğa nitelikli bir eğitim ortamı sunuyoruz,” dedi.

Seminerler 31 Temmuz’a kadar sürecek

Dört gün sürecek eğitim programında “İyi Bir Erken Çocukluk Eğitimi Dünyayı Değiştirir”, “Değişimi Yönetmek”, “Psikolojik İyi Oluş” gibi başlıklarda seminerler düzenleniyor. İZSU tarafından da su tasarrufu konulu bir sunum gerçekleştirildi.