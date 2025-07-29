İzmir Büyükşehir Belediyesi, bakımevlerinde yaşayan köpeklerin beslenmesi için kendi imkanlarıyla mama üretiyor. Günde 750 kilograma kadar üretim yapılan tesiste hem besleyici içerik sağlanıyor hem bütçede tasarruf ediliyor.



Belediye kaynaklarıyla üretim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi, barınaklardaki can dostların sağlıklı şekilde beslenmesi için mama üretimini sürdürüyor. Üretim, Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde kurulan tesiste yapılıyor.

Bu tesiste üretilen mama; Pako’nun yanı sıra Seyrek ve Işıkkent’te bulunan barınaklarda yaşayan 1500’ün üzerindeki köpeğe ulaştırılıyor. Günlük üretim miktarı 500 ila 750 kilogram arasında değişiyor. Aylık üretim 8 ila 10 ton; yıllık kapasite ise 100 tonu bulabiliyor.

İçerik uzmanlar tarafından hazırlanıyor

Üretim süreci, veteriner hekimler ve gıda mühendislerinin ortak çalışmasıyla yürütülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü Üretim Tesisi Sorumlusu Gıda Mühendisi Özge Akçay Asal, mama içeriğinin protein ve yağ dengesi gözetilerek hazırlandığını belirtti.

Akçay Asal, şu ifadeleri kullandı:

“Belirli protokoller çerçevesinde zincir marketlerden kırmızı ve beyaz et tedarik ediyoruz. Bakliyat ve diğer destekleyici ürünlerle birlikte mama içeriğini oluşturuyoruz. Ürettiğimiz mamanın protein oranı yüzde 23-24 arasında. Bu oran piyasadaki birçok ürünle kıyaslandığında oldukça yüksek bir kalite sunuyor. Üstelik tüm bu üretimi belediyemizin kendi kaynaklarıyla gerçekleştiriyoruz.”