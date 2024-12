Başkan Turan açıklamasında, "Geride bıraktığımız yılda, sevinçleri ve hüzünleriyle yeni bir yılı daha tamamlayarak, umutlarımızı ve hedeflerimizi yine yükseltmekteyiz. 2024 yılı, halkımızın desteğiyle görevimize başladığımız ve her geçen gün daha fazla hizmet sunduğumuz bir yıl oldu. Bu dönemde, meclis üyelerimiz ve belediye çalışanlarımızla birlikte halkımıza en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. 2025 yılında da daha büyük işler başarmak için vatandaşlarımızdan aldığımız güçle, ilçemizin her alanda gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Ödemiş'in her kesimine hizmet etmeyi ilke edindiklerini belirten Başkan Turan, sosyal belediyecilik anlayışıyla kentte önemli projelere imza attıklarını söyledi. "Toplumun her bireyine, çocuklardan yaşlılara, kadınlardan engellilere kadar her kesimin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürdük" diye devam etti.

Başkan, ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik bir dizi projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti. Özellikle sosyal yaşamı güçlendiren Kent Lokantası gibi projelerin yanı sıra, Cafe Efe gibi yeni nesil hizmet alanlarını da açtıklarını belirtti. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle altyapı yatırımlarına devam ettiklerini vurguladı.

Çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla kent merkezindeki 9 parka kamera sistemi kurduklarını aktaran Turan, ayrıca kırsal mahallelerdeki vatandaşların taleplerini hızlıca çözebilmek için Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Doğal kaynakların verimli kullanımı konusunda da önemli adımlar attıklarını belirten Başkan, parklarındaki sulama sistemlerini zaman ayarlı tam otomatik sistemlere dönüştürdüklerini, böylece hem su hem de işçilik maliyetlerinde tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Hayvan Pazarı'nda soğuk havalarda mağduriyet yaşanmaması için yapılan düzenlemelerle ilgili de bilgi veren Başkan Turan, ayrıca evde bakım hizmeti sağlayan projelerin kapsamını genişlettiklerini ifade etti. Ödemiş halkının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan, 2025’te de ilçenin gelişmesi için tüm güçleriyle çalışacaklarını belirtti.