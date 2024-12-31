İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2024 yılında gerçekleştirdiği projeleri ve 2025 yılına dair hedeflerini “2024 Genel Değerlendirme Toplantısı” ile masaya yatırdı.

2024 yılını başarılı projelerle geride bırakan İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi, düzenlediği “2024 Genel Değerlendirme Toplantısı” ile elde edilen başarıları gözden geçirdi. Hastane yönetimi ve çalışanların katıldığı toplantıda, Başhekim Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu, 2024 yılında hastane bünyesinde gerçekleştirilen yenilikleri ve geleceğe yönelik planları anlattı.

“2024’te 35 yeni projeyi hayata geçirdik”

Başhekim Doç. Dr. Adnan Yamanoğlu, 2024 yılında 35 yeni projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: “Anjiyografi ünitemizin açılması, yenilenen kan alma merkezi ve kronik yara bakım ünitemiz, hastalarımıza daha hızlı ve kaliteli hizmet sundu. Ayrıca, ‘Anne Dostu Hastane’ unvanını alarak kadın sağlığı alanında önemli adımlar attık.”

Türk halk müziği dinletisiyle yılbaşı coşkusu

Toplantının ardından düzenlenen Türk Halk Müziği dinletisi, hastane çalışanlarına keyif dolu anlar yaşattı. Sağlık Çalışanları Kültür ve Sanat Derneği’nin organize ettiği bu etkinlik, türkülerin coşkusuyla yeni yılı karşılama heyecanını artırdı.

Başhekim Yamanoğlu, 2025 yılı için de önemli projeler planladıklarını belirterek, Çocuk Acil Servisi, Nükleer Tıp ve Tam Otomatik Kemoterapi Hazırlama Üniteleri gibi yeniliklerin devreye alınacağını müjdeledi. Yamanoğlu, “2025 yılında daha kapsamlı ve kaliteli hizmetler sunacağız” diyerek yeni yıla dair umut dolu mesajlar verdi.