Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen büyük deprem felaketinin yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Mustafa Turan açıklamasında; “6 Şubat, milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadığımız ve acı kayıplar verdiğimiz bir gün olarak tarihe geçti. Depremin ikinci yılında yine hüzün doluyuz. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ’da büyük yıkımlara neden olan, depremden etkilenen 11 ilin acısını derinden yaşadık. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde pek çok depremzedeye destek olarak, yardım elimizi uzatmaya çalıştık.

Ülkemiz dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinin üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle geçmişte acı kayıplar vermemize neden olan depremlerin gelecekte de meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu durumda önemli olan ise depreme hazırlıklı olabilmek ve depremle yaşayabilmeyi öğrenmektir. Ödemiş Belediyesi olarak, afetlere karşı hazırlıklı olmak, acil durum müdahale planlarını güçlendirmek ve vatandaşlarımızın güvenliğini en üst düzeyde tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gelecekte böyle büyük acılar ve felaketlerin tekrar yaşanmaması temennisiyle; depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.