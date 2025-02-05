Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, sanayileşmenin barınma ve sosyal yaşamla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, belediye olarak yürütülen imar planları ve borç yönetimine dair önemli açıklamalarda bulundu.

İmar planları: Sanayi ve barınma dengesi

Başkan Zeyrek, imar planlarıyla ilgili son çalışmaları paylaştı. Özellikle, Uzunburun ve çevresindeki alanların konut alanı yerine sanayiye ayrılmasının Manisa’nın gelişimi için önemli olduğunu belirtti. Zeyrek, bu dönüşümün şehirde yaşam kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı:

"Sanayileşen bir şehirde, barınma ve sosyal yaşam alanlarının da olması gerekiyor. Aksi halde bu şehir yaşanmaz hale gelir."

Mahallelilere imar planı sunumu

Zeyrek, mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurarak, sanayiye yönelik düzenlemelerin yanı sıra barınma alanlarıyla ilgili tercihlerinin de belirlenmesini sağlayacaklarını ifade etti. Başkan, mahalle muhtarlarıyla birlikte yapılan çalışmalarda 3 boyutlu kat planlarını gösterdiklerini, vatandaşlardan hangi tür imar planı istediklerinin sorulacağını belirtti.

"Mahalleliyle birlikte 5, 7 ya da 10 kat olma gibi seçenekleri sunarak, en uygun çözümü oluşturacağız."

Borç yönetimi ve sosyal destekler

Başkan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin borç yönetimi konusunda önemli ilerlemeler kaydedildiğini açıkladı. Belediye yönetiminin mali disiplini sağlamak adına yaptığı çalışmalarla, borçların büyük bir kısmını ödediklerini belirten Zeyrek, 2,4 milyar TL olan borcu 1,6 milyar TL'ye düşürdüklerini ve 800 milyon TL ödeme gerçekleştirdiklerini aktardı. Zeyrek, Manisa'da yapılan sosyal hizmetlerin de artarak devam ettiğini vurguladı:

"455 milyon TL'lik su indirimi ve ulaşımda yaptığımız desteklerle her ay 40-50 milyon TL arası vatandaşlarımızın cebine girmekte. Ayrıca, 155 bin evladımıza günaydın çorbası veriyoruz."

Kooperatiflere ve sosyal hizmetlere destek

Başkan Zeyrek, kooperatiflere ve sosyal hizmetlere de ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Kooperatiflerin desteklenmesi ve altyapı çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemeleri ve yol asfaltlamalarla şehri daha yaşanabilir hale getirdiklerini söyledi.