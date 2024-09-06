Ödemiş Belediyesi, Başkan Mustafa Turan’ın sözünü yerine getirerek, Kurtuluş etkinlikleri için ayrılan bütçeyi şehrin yollarının onarımı için kullandı. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli kurumlar tarafından yapılan kazı çalışmaları sonucunda bozulan yolların yeniden düzenlenmesi amacıyla asfalt yama çalışmaları hızlandırıldı.

Kış öncesi hedef: Tamir edilmiş yollar

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayları gelmeden önce şehrin birçok bölgesinde yol onarımlarını tamamlamayı planlıyor. Başkan Mustafa Turan’ın şehir dışında olduğu dönemde, Başkan Vekili Nevbahar Cengiz, Başkan Yardımcıları Cumhur Şener ve Metin Kıral ile Meclis Üyesi Cesur Erdoğan, saha çalışmalarını yakından inceledi.

300 ton asfalt ve büyükşehir desteği

Başkan Yardımcısı Cumhur Şener, konuyla ilgili olarak; “Başkanımız Mustafa Turan, Kurtuluş şenlikleri için ayrılan bütçenin bozulan yolların tamirinde kullanılacağını açıklamıştı. Bu doğrultuda hemen harekete geçtik. Kış ve yağmur mevsimi başlamadan önce yolları onarmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şu ana kadar 300 tonun üzerinde asfalt aldık. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden de destek alarak Ödemiş’in sorunlarını çözmeye devam ediyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Şehrin yolları, şenlikler için değil, halk için yenileniyor

Başkan Turan’ın etkinlik bütçesini yollara yatırma kararı, şehrin altyapı sorunlarına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu çabaların kış öncesi tamamlanarak halkın ulaşım sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.