Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında ilçede görev yapan din görevlileri için özel bir kahvaltı programına ev sahipliği yaptı. Camiler ve Din Görevlileri Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Bilen, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Programda konuşma yapan İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, düzenlenen buluşma için Başkan Mehmet Türkmen'e teşekkür etti. Başkan Türkmen ise, Kaymakam Musa Sarı, Başsavcı Bahadır Bilen ve Müftü Birlik'e Kur'an-ı Kerim hediye etti. İlahi dinletisi ile devam eden program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

'GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN KURDUĞU DİYANET KURUMU, TOPLUMUN MANEVİ REHBERİDİR'

Programda konuşan Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın toplumun manevi değerlerini yaşatma açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Başkan Türkmen konuşmasında, 'Diyanet İşleri Başkanlığı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1924 yılında kurulan ve anayasal bir kurum olarak toplumumuzu din konusunda aydınlatma görevini üstlenen çok önemli bir yapıdır. Bu köklü yapı sayesinde, toplumumuzun manevi değerlerini yaşatma ve doğru bir şekilde yönlendirme ihtiyacı her zaman karşılanmıştır, dolayısıyla başka türde oluşumlara ihtiyaç duyulmamalıdır. Din görevlilerimiz, bu görevin en ön saflarında yer alıyor ve toplumumuza rehberlik ediyor. Siz değerli hocalarımızın bu fedakar çalışmaları, milletimizin manevi zenginliğini korumak ve güçlendirmek açısından büyük bir değere sahip. Kemalpaşa Belediyesi olarak bu manevi değerlere sahip çıkmaya, camilerimizin ve din görevlilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bir kez daha Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm din görevlilerimize çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.