Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Ahmetağa Mahallesi yol kavşağında, Alaşehir yönünden Sarıgöl istikametine seyir halinde olan Musa Urgancı yönetimindeki motosiklete, aynı yönde ilerleyen E.G. idaresindeki 07 BAR 287 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Musa Urgancı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü E.G. gözaltına alındı. Yetkililer, kazanın nedenini araştırıyor.