Başkan Türkmen, geçtiğimiz hafta sonu Kemalpaşa'da meydana gelen orman yangınlarının ardından bir uyarı mesajı paylaştı. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirten Türkmen, vatandaşları bu konuda daha dikkatli olmaya çağırdı. Armutlu, Dereköy ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi çevresindeki yangınlar, ekiplerin yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmıştı.

Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı

Başkan Türkmen, “Son günlerde il ve ilçe genelinde ciğerlerimiz alevler içinde yanıyor. Ormanlarımız hızla yok oluyor. Yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve canlılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangın söndürme çalışmalarında canla başla mücadele eden ekiplere kolaylıklar diliyorum. Çam ormanlarıyla kaplı ilçemizde yangınlara karşı çok dikkatli olmamız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Orman yangınlarının yüzde 90’ı insan kaynaklı; bu yüzden pikniklerde ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin yere atılmaması ve cam şişe gibi yangına sebep olabilecek maddelerin doğaya bırakılmaması hayati önem taşıyor. Yangın riskinin yüksek olduğu bu günlerde vatandaşlarımızın ekstra dikkatli olmalarını ve tehlike anında ekipleri hızla bilgilendirmelerini rica ediyorum.” dedi.