İzmir Fuarı, Kültürpark'ta düzenlenecek. Fuar alanına ulaşmak oldukça kolay; şehir içi toplu taşıma araçları, özel servisler ve metro hatları fuar alanına doğrudan erişim sağlıyor. Konak Metro İstasyonu, Alsancak İZBAN İstasyonu ve otobüs hatlarıyla Kültürpark’a ulaşabilirsiniz. Özel araçla gelmeyi planlıyorsanız, fuar alanına yakın otoparkları kullanabilirsiniz. Özellikle hafta sonları yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurarak toplu taşıma tercih edilmesi önerilir.

İzmir'in kalbinde yer alan Kültürpark, İzmir Limanı’na sadece 1 km, Adnan Menderes Havaalanı'na 21 km ve İzmir Otogarı’na ise yalnızca 10 km uzaklıktadır. Bu merkezi konum, fuar ziyaretçilerinin ulaşımını oldukça kolaylaştırmaktadır.

Ulaşım imkanları

Fuar alanına ulaşım, çeşitli toplu taşıma araçlarıyla sağlanabilir:

Otobüsler: 121, 202, 681, 691, 912 numaralı otobüs hatları

Trenler: ALIAĞA-ÇIĞLI, MENEMEN-CUMAOVASI, TEPEKÖY-ALIAĞA, İZMIR METROSU, B36 hatları

Metro: İZMIR METROSU

Tramvay: T2