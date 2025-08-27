Başkan Türkmen, son olarak **Ulucak ve Yukarı Kızılca mahallelerinde görev yapan ekiplerle buluşarak hem teşekkürlerini iletti hem de sahadaki ihtiyaçlar hakkında bilgi aldı.

Personelin Çalışması Takdir Ediliyor

Başkan Türkmen, çalışanların özverili çabasına dikkat çekerek, “Belediyemizin en büyük gücü, halkımıza hizmet eden personelimizdir. Gece gündüz demeden gösterdikleri özveri, Kemalpaşa’nın her mahallesinde hissediliyor. Bu buluşmalar, sahadaki ihtiyaçları yerinde görmemize ve personelimizin motivasyonunu artırmamıza olanak sağlıyor” dedi.

Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Türkmen, konuşmasında ekip ruhuna verdiği önemi vurgulayarak, “Sorunları birlikte çözüyor, başarıyı birlikte paylaşıyoruz. Personelimizin emeği çok değerli. Bundan sonraki süreçte de mahalle bazlı değerlendirme toplantılarımıza devam edeceğiz. Hangi ihtiyaç varsa birlikte planlayıp hayata geçireceğiz. Kemalpaşa’yı hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Belediye, bu tür buluşmalarla hem çalışanların motivasyonunu artırmayı hem de sahadaki hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.