Ege TV'de Müslüm Karaaslan'ın sunduğu "Ege'nin Başkanları" programında Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, görevdeki ilk altı ayında gerçekleştirdiği çalışmalar ve gelecekteki planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Işık, programda belediyenin karşı karşıya olduğu mali zorluklardan eğitimde fırsat eşitliğine kadar birçok konuyu ele aldı. Ayrıca, nükleer atık sorununa ve trafik problemlerine yönelik stratejilerini de detaylandırdı. Başkan Işık, sorunları çözmede ortak akıl ve işbirliğinin önemine vurgu yaparak, Gaziemir'in geleceği için umut verici mesajlar verdi.

Başkan Ünal Işık, ilk 6 ayını değerlendirerek, “Görevi devraldığınızda zaten planlama süreciniz başlıyor ancak yolda değişiklikler oluyor. Tasarruf planları ile planları yeniden gözden geçirmemiz gerekti. Ekibimizi kurduk, stratejik planları yapıyoruz, tasarruf genelgesine takılmayacak projelerimizi gerçekleştirmek için yola çıkmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Belediyeler çıkmaza gidiyor

Belediyelerin SGK vergi borçlarına ve belediye borçlarına değinen Işık, “Rakamların piyasaya çıkıyor olması doğru değil ama bir borç var. Türkiye de şuan SGK borcu olmayan belediye yok denecek kadar azdır. Ama ben biliyorum ki Gaziantep Kocaeli gibi K parti belediyeleri Türkiye’nin en borçlu belediyeleridir. Keşke hiç borcumuz olmasaydı bir mali müşavir olarak her şeyin farkındayım. Sen öde diye kapıma gelindiğinde bunu doğru bulmuyorum. Çeşitli yapılandırmalar yapılmış bunlara benzer uzun vadeli çalışmalar yapılması ya da komple silinmesi olabilir bu yapılırsa hepimiz rahat nefes alırız yoksa hepimiz çıkmaza doğru gidiyoruz” dedi.

İlk adımımız ortak akıl

Sorunları en kısa yollar çözme çabasında olduğunun da altını çizen Başkan Işık, “İlk adımımız kararların ortak akılla alınmasıdır. Yaptığımız bütün meclislerde kararı oy birliği ile geçirdik. İki tarafın da çaba içerisinde olduğunu ben biliyorum. Bunu bu zamana kadar başardık bundan sonra da başaracağız. Yapacağımız projelerin geriye dönmemesi için paydaşlarla projelerimiz paylaşmak hedefimizde var. Yargıya intikal eden bir konu yıllarca sürebiliyor ve süreç ilerlemiyor başından çözersek en kısa yoldan sonuca ulaşırız” diye konuştu.

Nükleer atık sorunu kontrolsüz yapılıyor

Nükleer atık konusu hakkında da konuşan Başkan Işık, “Partimiz 2007 yılından itibaren bu işe dahil olmuş. O günden beri takipçisiyiz. Bu dönemde ise temizlenmesi için çevre bakanlığı adım atmış durumda. Temizleyecek firma ile çeşitli toplantılar yaptık. Temizlemeyi üstelenen firma çok hazırlıksızdı. Bu işin ekonomik boyutu hesap edilmeden bu iş yapılamaz. Yerleşim yerinin ortasında kalan ilk örnek bu. Üstünü açarak ışımaya sebep olacak mısınız, çalışanları mahalle sakinlerini ve çocukları nasıl koruyacaksınız. Çıkan atığın Gebze’ye gideceği söyleniyor bunu nasıl yapacaksınız? Bu işi bir belediyenin takip etmesi ve bakanlığın tek başına yapması mümkün değil. Hepimizin ortaklaşa çalışması yapım. Bu çalışmayı ehil insanlar ve kururlar bir denetim altında yapsınlar istiyoruz. Her gün orayı gözetliyoruz. Orada en küçük bir hareketin videosu bana geliyor. Çalışma devam ediyor. Bu çalışma şuan kontrolsüz yapılıyor. Dünyadan bu işi bilen bilim insanlarının da gelmesi taraftarıyız. Yapılan ölçümlerde normalin 7 bin kat üstü bir radyasyon kaynağı var bilim insanları bunu söylüyor bu sadece İzmir’in değil Türkiye’nin de bir sorunudur. Devletin bütün kurumlarının gözetiminde bu yapılmalı” ifadelerine yer verdi.

Eğitimde fırsat eşitliği yok

Eğitime nasıl bir katkı koyduklarını da vurgulayan Işık, “günümüz koşullarında orta gelirli ve dar gelirli vatandaşlar eğitimden eşit olarak faydalanmıyor. Devlet okullarında yeteri kadar eğitim alınamıyor. Öğretmenlerin çoğu özel okullara transfer ediliyor. Öğrencilerin çoğu dershane hizmeti almak zorunda kalıyor. Artan maliyetler karşısında da dershane ücretleri ulaşılmaz rakamlara geldi. 800 üzerinde öğrenci başvurumuz var bu öğrencilere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fırsat eşitliğini yakalamalarını istiyoruz. 30 üzerinde öğretmenimizle birlikte hazırız” diye konuştu.

Kavga ortamını ortadan kaldırdık

Geçtiğimiz dönemden bu yana sular duruldu mu sorusuna da yanıt veren Başkan Işık, “Kavga etmek en son seçenektir. Geçtiğimiz dönem kötü bir dönemdi. Biz gerek kendi grubumuz gerek cumhur ittifakı grubu ile Gaziemir’e hizmet etme sevdası etrafında kümelendik ve yürüyoruz. Kavga ortamını ortadan kaldırdık. İlişkilerimiz gayet sağlıklı. Bu dönem mecliste kavga görmeyeceksiniz” diye belirtti.

Büyükşehir’i yanımızda hissediyoruz

Büyükşehir belediyesi aranız nasıl, “Abimiz diyelim. Mücadele ve kavga etmek başka bir şeydir. Devlet demiryolları mücadele içindeyim orman idaresi ile mücadele içindeyim ama gidip onlara hakret etmek gibi bir hakkımız yok. Gaziemir’in hakkı olan bir şey için çıkmaza düşersek hakkımızı ararız ancak bu kavga olarak görülmemeli bizlere de çok kucaklayıcı yaklaşıyorlar. İyiliklerini ve varlıklarını omuz başımızda hissediyoruz” açıklamasında bulundu.

Trafik sorunu çözülecek

Ulaşım sorununun da altını çizen Ünal Işık, “Seçimden önce herkesin projeleri arasında bir çözümü vardır. Bu aslında İzmir’in sorunudur. Başkan Cemil Tugay bana müjdeyi verdi. Kamulaştırma çalışmalarının başladığını söyledi zemin üstü kamulaştırma yapılması gerektiğini ve çok hızlı başlayacağını söyledi. Yüzde 40 trafik azalmış olacak. Bu iki yolu açtığımızda hem Gaziemir’in içinde hem de Akçay Caddesinde trafik sorunu kalmayacak” dedi.

Hiçbir projemi birbirinden ayırmam

Prestij projeleri hakkında da bilgiler veren Başkan Işık, “Seçimden önce yaptığım taahhütlerin hepsi benim için aynı ayarda. Her yerin ihtiyacı kendine göre önemli. Bütün sorunları çözmek ve temiz bir Gaziemir yaratmak hedefimiz. Hiçbir projemi birbirinden ayırmıyorum” sözlerine yer verdi.