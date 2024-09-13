Karşıyaka’da bisikletiyle evine dönen S.S., polis ekipleri tarafından durduruldu ve yapılan alkol testinde 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi. S.S.'ye, hususi otomobil dışındaki araçlarda alkol sınırını aşma nedeniyle 6 bin 439 TL ceza kesildi.

Olayın detayları

Olay, Karşıyaka’nın sokaklarında bisikletiyle seyir halindeyken polis ekiplerinin kontrol noktasında durdurulan S.S.’nin, yapılan alkol testinde 0,74 promil alkollü çıkmasıyla başladı. Türkiye'de, hususi otomobiller dışında kalan araçlarda alkol sınırı 0,20 promil olarak belirlenmiş durumda.

6 bin 439 TL para cezası

S.S.'ye, 0,20 promil sınırını aşmış olması nedeniyle uygulanan ceza, toplamda 6 bin 439 TL olarak belirlendi.