Torbalı Belediyesi, ilçede kültür ve sanat alanında yeni bir sayfa açıyor. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek “Torbalı Güz Kitap Günleri”, 1 – 6 Eylül 2025 tarihleri arasında Ertan Ünver Millet Parkı’nda kitapseverlerle buluşacak. Altı gün boyunca söyleşiler, imza günleri, müzik dinletileri ve kültürel etkinliklerin yer alacağı program, her yaştan vatandaşın ilgisini çekecek.

Etkinliğin bu yılki onur konuğu Türk edebiyatının usta ismi Latife Tekin olacak. Edebiyattan siyasete, tarımdan yapay zekâya kadar pek çok alanda konuların tartışılacağı programda; Aziz Kocaoğlu, Sinan Meydan, Müfit Can Saçıntı, Pelin Batu ve daha birçok önemli isim sahne alacak.

BAŞKAN DEMİR: “TORBALI, DÜŞÜNCENİN MERKEZİ OLACAK”

Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, etkinlik için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Torbalı olarak kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Güz Kitap Günleri, ilçemizi edebiyatın ve düşüncenin buluşma noktası haline getirecek. Altı gün boyunca değerli yazarları, akademisyenleri, gazetecileri, siyasetçileri ve gençleri bir araya getireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu kültür şölenine davet ediyorum.”

ETKİNLİK TAKVİMİNDE DOLU DOLU PROGRAM

Kitap günlerinde ilk gün Sinan Meydan ve Doç. Dr. Ceyhun Güler gibi isimler sahne alırken, ilerleyen günlerde Aziz Kocaoğlu, Gökhan Günaydın, Prof. Dr. Sevda Alankuş, Burcu Karakaş, Ali Mahir Başarır, Latife Tekin, Müfit Can Saçıntı, Pelin Batu ve Umur Talu gibi birçok değerli isim kitapseverlerle buluşacak.

Özellikle 5 Eylül’de düzenlenecek “Gençlik Buluşması” ve Latife Tekin’in söyleşisi programın en çok ilgi görecek etkinlikleri arasında yer alıyor. Final günü ise “Şiirli Şarkılar” dinletisi ile edebiyat ve müzik bir araya gelecek.

TORBALI, KÜLTÜR VE SANATIN MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Torbalı Güz Kitap Günleri, ilçeyi yalnızca İzmir’in değil, Ege’nin kültürel buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedefliyor. Katılımcıların yazarlarla birebir temas kuracağı etkinlikte, kitapların dünyasına dokunmanın yanı sıra güncel toplumsal meseleler de masaya yatırılacak.