Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, devam eden yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek son durumu açıkladı. Ünsal, “İzmirimizin en eski ormanında, rüzgarın da etkisiyle kaybımız çok büyük maalesef,” ifadelerini kullandı.

Mücadele sürüyor: Ekipler ve vatandaşlar seferber

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir milletvekilleriyle birlikte yangın bölgesinde saha çalışmalarına destek veren Başkan Ünsal, “Tüm gece süren yoğun çalışmaların ardından, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale yeniden başladı. Yangına karşı mücadelenin devam ettiğini ve şu an iç yerleşim bölgelerimize yönelik bir tehdit bulunmadığını” belirtti.

Birlikte yaralarımızı saracağız

Başkan Ünsal, yangının yol açtığı maddi zararların dayanışma ile aşılacağını vurguladı: “Yangının tamamen söndürülmesinin ardından hasar tespitini yapacağız ve yaralarımızı birlikte saracağız. Sahada canla başla görev yapan tüm kurumlara, ekiplerimize ve destek veren il ve ilçelerimize teşekkür ediyorum.”