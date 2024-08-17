Manisa’nın Gördes ilçesinde geçen çarşamba günü başlayan orman yangını, bölgedeki birçok köyü etkisi altına aldı. Karayakup köyü tamamen yanarken, Salihli’ye kadar uzanan alevler dört köyün tahliye edilmesine neden oldu. Bu köylerden biri olan Kale köyünde yaşayan Ümit Yılmaz, yangında evini ve tüm tarımsal ürünlerini kaybetti.

Köpeğini sağ salim buldu, gözyaşlarını tutamadı

Yangının hızla köyüne ulaşmasıyla evini terk etmek zorunda kalan Yılmaz, geride bıraktığı köpeğini kaybettiği için büyük bir üzüntü yaşıyordu. Ancak, yangının ardından evinin bahçesine döndüğünde, köpeğini sağ salim buldu. Bu anın etkisiyle gözyaşlarına boğulan Yılmaz, köpeğine sarılarak yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Alevlerin evini, saman deposunu, buğdayını ve tütününü nasıl küle çevirdiğini anlatan Yılmaz, tek tesellisinin köpeğini kurtarmak olduğunu söyledi.