Türkiye genelinde yürütülen sahte diploma soruşturması, her geçen gün yeni skandalları gün yüzüne çıkarıyor. Bu kapsamda, Adana Feke Adliyesi’nde geçmişte mübaşir olarak görev yapan Münir Gözübenli’nin, sahte kayıtlar üzerinden Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak gösterildiği belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Gözübenli’nin görevdeyken adliyenin kalem müdürünün imzasını taklit ederek banka kredisi için sahte maaş bordrosu düzenlediği ve bu nedenle “Resmî Belgede Sahtecilik” suçundan 2 yıl hapis cezası aldığı bilgisine yer verildi. Cezaevinden çıktıktan sonra memuriyetten istifa eden Gözübenli, sigorta hasar ve hukuk danışmanlığı adı altında faaliyet göstermeye başladı.

Gözübenli’nin ifadesine göre, 2024 yılında internet üzerinden ulaştığı bir kurum aracılığıyla, kişisel bilgileri kullanılarak Gazi Üniversitesi mezuniyet belgesi düzenlendi. Ancak belge e-Devlet sisteminden kaldırıldı. Soruşturma sürecinde ise Gözübenli’nin, uzun süre boyunca e-Devlet üzerinden mezuniyet, transkript ve öğrenci belgesi sorgulamaları yaptığı tespit edildi.

Olayın bir diğer boyutunda, Ayyıldız Sürücü Kursu yetkilisi Tayfur Toker, Gözübenli’nin kendisine hukuk danışmanlığı yaptığını belirterek, “Davalarım için yardım istedim. Avukat bulması karşılığında kendisine 50 bin lira gönderdim. İlk bulduğu avukatla anlaşamadık, daha sonra başka bir avukat buldu. Ancak gönderdiğim parayı geri vermedi” dedi.