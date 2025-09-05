Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Eylül ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşiminde belediyenin ekonomik durumu ve personel eylemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Ünsal, mali darboğaz içinde olduklarını belirterek, “Mali sorunları aşmak için büyük bir gayret sarf ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ama yalnız bir belediyeyiz. Yine de yılmıyoruz, yılmayacağız. Gerçekçi politikalarla düzlüğe çıkacağız” dedi.

Borçlar ve faizler yüksek

Göreve geldiklerinde 2,2 milyar TL sigorta ve vergi borcu ile karşılaştıklarını ifade eden Başkan Ünsal, yapılandırma yapılmaması nedeniyle borcun 3,6 milyar TL’ye yükseldiğini söyledi. Ünsal, “Bu borç nedeniyle İller Bankası her ay yüzde 40’lık kesinti uyguluyor. Buna rağmen memurların maaşlarını ve sosyal denge tazminatlarını düzenli ödedik. İlk kez bu ay SDT’leri ödeyemedik, ama elimizde olan her şeyi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Personel eylemlerine ilişkin uyarı

Başkan Ünsal, memur ve işçi eylemleriyle ilgili olarak, “Dışarıda eylem yapabilirler, buna müdahale etmiyoruz. Ama bina içinde yapılan protestolar kamu düzenini ve temel hizmetleri aksatıyor. Buna müsaade edemeyiz. Kaostan beslenmeyeceğiz, işçimizle ve memurumuzla karşı karşıya gelmeyeceğiz” dedi.

Hizmetler devam ediyor, destek bekleniyor

Ünsal, belediyenin mali sıkıntılara rağmen hizmet üretmeye devam ettiğini vurguladı: “Hiçbir şaşaalı etkinliğe para vermedik. Karşıyakalılar Günü konseri ve sünnet şölenleri gibi etkinlikleri sponsor desteğiyle yaptık. Hizmetlerimizle ilgili tıkanıklık yaşıyoruz ama Karşıyaka, Türkiye’nin en başarılı ilçe belediyeleri arasında yer alıyor.”

Başkan Ünsal, vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması konusunda merkezi yönetimden destek beklediklerini belirterek, “Bize yardım eli uzatılırsa maaşlarda sorun yaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Belediyesi’nin mali sıkıntıları, Ünsal’ın açıklamalarıyla şeffaf biçimde kamuoyuna aktarılırken, belediye hizmetlerinin aksamaması için büyük çaba sarf edildiği de ortaya kondu.