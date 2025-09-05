Denizli Merkezefendi Lise Caddesi’nde 8-10 yaşlarındaki bir çocuğun, lüks bir otomobili trafikte kullandığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Sürücüler ve vatandaşlar, çocuğun tehlikeli bir şekilde kırmızı ışıkta araç kullandığını görünce büyük tepki gösterdi.

Trafikte tehlikeli anlar

Çocuğun ebeveyni kucağında çocuğu direksiyon başına oturturken, trafik yoğunluğu ve kırmızı ışıkta bekleyen diğer sürücüler için büyük risk oluştu. Görüntüler, Saltan Caddesi istikametine araç ilerlerken başka bir araçtaki yolcu tarafından kaydedildi.

Sosyal medyada tepki yağdı

Paylaşılan videoda çocuğun kırmızı ışıkta etrafı kontrol etmeye çalıştığı görülürken, sosyal medyada vatandaşlar hem çocuğun hem de diğer sürücülerin güvenliğinin tehlikeye atıldığını belirtti.

Ebeveynin sorumluluğu sorgulanıyor

Uzmanlar, trafikte çocuklara araç kullandırmanın hem çocuk hem de diğer sürücüler için ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı. Vatandaşlar, ebeveynin bu davranışının cezai işlem gerektirdiğini belirterek yetkililerin harekete geçmesini talep etti.