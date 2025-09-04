Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Belediye Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kent düzeninin korunmasında önemli rol üstlenen zabıta personeline teşekkürlerini iletti.

“Zabıta, Belediyemizin Gülen Yüzüdür”

Zabıta çalışanlarıyla bir araya gelerek haftalarını kutlayan Başkan Ünsal, kamu hizmetlerinin başarıyla yürütülmesinde zabıtanın kritik bir görev üstlendiğini vurguladı.

Ünsal, özveriyle görev yapan ekibine hitaben şunları söyledi:

"Her gün Karşıyaka'nın düzeni, huzuru ve güvenliği için sahada büyük bir özveriyle çalışan sizlerin emeği bizim için çok kıymetli. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyen, çözümler üreten, gerektiğinde sabırla yaklaşan, gerektiğinde kararlılıkla müdahale eden sizler, belediyemizin gülen yüzüsünüz. Bu görev kolay değil, farkındayım. Ama sizler yüreğinizle, sorumluluk bilinciyle çalışıyorsunuz. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum."

Karşıyaka İçin Omuz Omuza Çalışma Vurgusu

Zabıta personelinin, halkla en yakın temasta olan belediye birimi olduğunu belirten Ünsal, "Karşıyaka'nın daha düzenli, güvenli ve huzurlu bir kent olması için sizlerle birlikte çalışmaktan gurur duyuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Karşıyaka için birlikte mücadele ediyoruz. Hep birlikte omuz omuza daha güzel bir Karşıyaka için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Ünsal, ziyaretin sonunda zabıta personeline tek tek teşekkür ederek Zabıta Haftası’nı kutladı.

Karşıyaka Belediyesi yetkilileri, haftanın ilerleyen günlerinde zabıta ekiplerine yönelik çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.