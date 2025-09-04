HORSUNLU’DA 17 KAZAN KEŞKEK DAĞITILDI

Kuyucak’ın Horsunlu Mahallesi’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül’de, geleneksel keşkek hayrı Kuyucak Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Horsunlu Pazaryeri’nde 17 kazan keşkek vatandaşlara dağıtıldı.

Horsunlu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılında gerçekleştirilen keşkek hayrına Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, CHP Kuyucak İlçe Başkanı Serkan Bedel, Belediye Meclis üyeleri katıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, “Horsunlumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103. Yılı kutlu olsun. Yarın da 5 Eylül’de Kuyucakımızın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.