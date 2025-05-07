İzmir'in Narlıdere Belediyesi'nde, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş 4 Nolu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sonunda anlaşmazlık yaşanmıştı. Bu nedenle, 350 işçi dün grev başlatma kararı alarak belediye önünde eylem yaptı. Ancak, grevin ilk günü sonunda belediye yönetimi ve sendikalar arasında uzlaşma sağlanarak imzalar atıldı.

Maaş artışı ve ara zam

Görüşmeler sonucu, Narlıdere Belediyesi'nde işçi maaşlarına önemli bir düzenleme getirildi. Bekar çalışanlar için maaş, aile yardımıyla birlikte 42 bin 287 TL, evli çalışanlar için ise 43 bin 131 TL olarak belirlendi. Ayrıca, 6 aylık enflasyon oranında bir ara zam talebi de kabul edildi.

Başkan Uzun'dan teşekkür mesajı

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Çalışma arkadaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyor, komşularımıza 1 günlük grev süresince gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.