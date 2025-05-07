Dünyanın en ünlü ayakkabı markalarından biri 9.4 milyar dolara satılıyor Dünyanın en ünlü ayakkabı markalarından biri 9.4 milyar dolara satılıyor

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler açıklandı. Liste, işlem hacmi, günlük değişim oranı ve piyasa değeri kriterlerine göre hazırlandı. Listenin zirvesinde Tüpraş (TUPRS) yer alırken, onu ASELSAN (ASELS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.

En çok takip edilen 25 hisse (7 Mayıs 2025)

Sıra Hisse Günlük Değişim (%) Fiyat (TL) Piyasa Değeri (TL)
1 TUPRS -0,59 118,90 230.444.753.521
2 ASELS 4,66 143,60 626.544.000.000
3 THYAO -0,77 289,75 402.615.000.000
4 FROTO -89,90 88,70 3.079.235.250.000
5 SASA -3,01 3,86 174.824.305.290
6 SISE -0,59 33,48 103.169.049.406
7 EREGL -0,67 23,66 166.600.000.000
8 AEFES -1,13 157,20 94.085.526.291
9 BIMAS 3,22 488,00 287.205.600.000
10 AKENR 5,95 12,46 8.582.260.280
11 KENT -0,99 799,00 177.540.000.000
12 CWENE -1,31 15,80 16.000.000.000
13 FENER -1,12 45,68 11.580.000.000
14 KCHOL 0,66 136,40 343.360.595.970
15 ZOREN -0,92 3,24 16.350.000.000
16 DERHL -3,28 156,20 31.880.661.797
17 OYAKC 0,09 21,82 105.886.862.954
18 LMKDC -1,38 25,80 13.513.584.546
19 AKFGY 0,00 2,08 8.112.000.000
20 PGSUS -1,50 229,90 116.450.000.000
21 AKSA -1,02 9,70 38.034.150.000
22 QUAGR 0,18 5,62 14.704.800.000
23 ALARK 0,34 88,35 38.280.000.000
24 REEDR 0,70 11,48 10.830.000.000
25 TTRAK -1,51 586,00 59.539.790.625

Günün en çok takip edilen hisseleri arasında savunma, otomotiv, enerji ve perakende sektörleri öne çıktı. ASELSAN ve BIMAS gibi şirketlerdeki güçlü performans dikkat çekerken, FROTO hissesi olağan dışı düşüşüyle yatırımcıların radarına takıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ