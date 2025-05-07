Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği hisseler açıklandı. Liste, işlem hacmi, günlük değişim oranı ve piyasa değeri kriterlerine göre hazırlandı. Listenin zirvesinde Tüpraş (TUPRS) yer alırken, onu ASELSAN (ASELS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) izledi.

En çok takip edilen 25 hisse (7 Mayıs 2025)

Sıra Hisse Günlük Değişim (%) Fiyat (TL) Piyasa Değeri (TL) 1 TUPRS -0,59 118,90 230.444.753.521 2 ASELS 4,66 143,60 626.544.000.000 3 THYAO -0,77 289,75 402.615.000.000 4 FROTO -89,90 88,70 3.079.235.250.000 5 SASA -3,01 3,86 174.824.305.290 6 SISE -0,59 33,48 103.169.049.406 7 EREGL -0,67 23,66 166.600.000.000 8 AEFES -1,13 157,20 94.085.526.291 9 BIMAS 3,22 488,00 287.205.600.000 10 AKENR 5,95 12,46 8.582.260.280 11 KENT -0,99 799,00 177.540.000.000 12 CWENE -1,31 15,80 16.000.000.000 13 FENER -1,12 45,68 11.580.000.000 14 KCHOL 0,66 136,40 343.360.595.970 15 ZOREN -0,92 3,24 16.350.000.000 16 DERHL -3,28 156,20 31.880.661.797 17 OYAKC 0,09 21,82 105.886.862.954 18 LMKDC -1,38 25,80 13.513.584.546 19 AKFGY 0,00 2,08 8.112.000.000 20 PGSUS -1,50 229,90 116.450.000.000 21 AKSA -1,02 9,70 38.034.150.000 22 QUAGR 0,18 5,62 14.704.800.000 23 ALARK 0,34 88,35 38.280.000.000 24 REEDR 0,70 11,48 10.830.000.000 25 TTRAK -1,51 586,00 59.539.790.625

Günün en çok takip edilen hisseleri arasında savunma, otomotiv, enerji ve perakende sektörleri öne çıktı. ASELSAN ve BIMAS gibi şirketlerdeki güçlü performans dikkat çekerken, FROTO hissesi olağan dışı düşüşüyle yatırımcıların radarına takıldı.