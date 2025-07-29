Başkan yardımcısı Kıran saha çalışmalarını inceledi

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kentte çeşitli noktalarda üst yapı yenileme ve asfalt yama çalışmalarını gerçekleştirdi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Kıran, Mustafa Kemal ve Atatürk Mahalleleri ile Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak’ta yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Asfalt yama çalışmaları devam etti

Başkan Yardımcısı Kıran, saha incelemelerine Çampınar Mahallesi ve Geren Mevki Yedek 5 Kanal Yolunda yürütülen asfalt yama çalışmalarıyla devam etti. Ayrıca Koşukırında planlanan asfalt yama alanları da değerlendirildi.

Başkan yardımcısı Kıran, hizmet anlayışını vurguladı

Yapılan çalışmalar hakkında açıklama yapan Ali Rıza Kıran, "Merkez mahallelerimizde ve ova yollarımızda Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen üst yapı yenileme ve asfalt yama çalışmalarını yakından takip ettik. Turgutlu Belediyesi olarak eşit hizmet anlayışımızla kentimizin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyor ve vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye devam ediyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyesi ekipleri, eş zamanlı olarak farklı bölgelerde gerçekleştirdiği altyapı ve asfalt yenileme çalışmalarını kararlılıkla sürdürdü.