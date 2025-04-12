Seferihisar Belediyesi ile Seferihisar Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SUMED) iş birliğiyle hayata geçirilen “Narkotik Anne Eğitim Programı” Seferihisarlıların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çağan Irmak Salonu’nda düzenlenen panele, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve eşi Fatma Yetişkin, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan, Seferihisar Belediyesi Genel Koordinatörü Kürşad Cebeci, SUMED temsilcileri, gönüllüler, uzman eğitmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panelde konuşma yapan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, uyuşturucunun özellikle gençler için her geçen gün daha büyük bir tehdit haline geldiğini belirterek “Seferihisar’da da bu tehdidin izlerini görmeye başladık. Bu bizi hem derinden üzüyor hem de ciddi anlamda tedirgin ediyor. Ama şunu herkesin bilmesini isterim; Biz gençlerimizi asla bu karanlığın içine teslim etmeyeceğiz”

Yetişkin, SUMED’in özverili çalışmalarına da değinerek, derneğin sadece bir sivil toplum kuruluşu değil, aynı zamanda geleceği korumaya adanmış yürekli insanların bir araya geldiği çok önemli bir mücadele alanı olduğunu vurguladı.

SUMED gönüllülerine yürekten teşekkür eden Başkan Yetişkin “Bugün gerçekleştirdiğimiz Narkotik Anne Eğitim Programı, uyuşturucuyla mücadelenin çok önemli bir parçası. Çünkü biliyoruz ki, ebeveyn olmak aynı zamanda çocukların her anını takip etmek, davranışlarını gözlemlemek ve tehlikeleri önceden fark edebilmek demek. Evde atılan adımlar, dışarıdaki pek çok tuzağın önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, aile içi iletişim, erken uyarı işaretleri, bağımlılık riski taşıyan davranış biçimleri ve önleme yöntemleri üzerine kapsamlı bilgiler aktarıldı. Eğitim, konunun uzmanı olan Tuncay Özbek’in sunumuyla gerçekleştirildi.

Seferihisar Belediyesi, önümüzdeki dönemde SUMED ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde, uyuşturucuyla mücadele kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına devam edeceğini açıkladı.

Program sonunda Başkan Yetişkin, eğitmen Tuncay Özbek’e katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Geleceğimizi ve gençlerimizi hep birlikte koruyacağız. Çünkü Seferihisar’da umut var, dayanışma var, mücadele var” dedi.